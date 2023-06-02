В Кремле учли заявление Пашиняна о том, что Армения не союзник РФ в ситуации на Украине
Песков заявил, что Россия учтёт позицию Армении по ситуации на Украине
Москва учитывает позицию Еревана по ситуации на Украине, но продолжает развитие с ним союзнических отношений. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о том, что его страна не является союзником РФ в конфликте.
"Принимаем к сведению. Это важное заявление. Есть определённые нюансы в подходе Армении к конфликту вокруг Украины. Мы их учитываем, мы их знаем", — отметил представитель Кремля, добавив, что Москва в то же время продолжает развитие союзнических отношений с Ереваном.
Напомним, ранее в интервью CNN Prima News Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине. Он добавил, что "об этом никогда не говорилось вслух".
ТАСС / POOL / Илья Питалев