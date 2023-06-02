Павлюченкова победила Потапову и встретится с бельгийкой, обыгравшей третью ракетку мира

Анастасия Павлюченкова одержала победу над Анастасией Потаповой в третьем круге Открытого чемпионата Франции, сообщает ТАСС. Матч между российскими теннисистками состоялся в Париже в пятницу.

Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:3, 6:0 в пользу Павлюченковой, она выступает на состязании по защищённому рейтингу. Номер Потаповой в турнире — 24, он был определён посевом. В четвёртом круге соревнования Павлюченковой предстоит поединок с бельгийкой Элизе Мертенс, победившей прежде Джессику Пегулу — третью ракетку мира.