Павлюченкова победила Потапову и встретится с бельгийкой, обыгравшей третью ракетку мира
Павлюченкова прошла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции
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Анастасия Павлюченкова одержала победу над Анастасией Потаповой в третьем круге Открытого чемпионата Франции, сообщает ТАСС. Матч между российскими теннисистками состоялся в Париже в пятницу.
Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:3, 6:0 в пользу Павлюченковой, она выступает на состязании по защищённому рейтингу. Номер Потаповой в турнире — 24, он был определён посевом. В четвёртом круге соревнования Павлюченковой предстоит поединок с бельгийкой Элизе Мертенс, победившей прежде Джессику Пегулу — третью ракетку мира.
Напомним, в прошлом году Анастасии Павлюченковой пришлось досрочно завершить выступление в сезоне из-за травмы. А в 2021 году она дошла до финала чемпионата "Ролан Гаррос" и стала олимпийской чемпионкой в дисциплине микст (смешанный разряд).