Регион

Уведомления отключены

2 июня, 13:12

Павлюченкова победила Потапову и встретится с бельгийкой, обыгравшей третью ракетку мира

Павлюченкова прошла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции

<p>Обложка © ТАСС / EPA / ETTORE FERRARI</p>

Обложка © ТАСС / EPA / ETTORE FERRARI

Анастасия Павлюченкова одержала победу над Анастасией Потаповой в третьем круге Открытого чемпионата Франции, сообщает ТАСС. Матч между российскими теннисистками состоялся в Париже в пятницу.

Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:3, 6:0 в пользу Павлюченковой, она выступает на состязании по защищённому рейтингу. Номер Потаповой в турнире — 24, он был определён посевом. В четвёртом круге соревнования Павлюченковой предстоит поединок с бельгийкой Элизе Мертенс, победившей прежде Джессику Пегулу — третью ракетку мира.

Федерация тенниса Украины выступила против бойкота соревнований с участием россиян

Федерация тенниса Украины выступила против бойкота соревнований с участием россиян

Напомним, в прошлом году Анастасии Павлюченковой пришлось досрочно завершить выступление в сезоне из-за травмы. А в 2021 году она дошла до финала чемпионата "Ролан Гаррос" и стала олимпийской чемпионкой в дисциплине микст (смешанный разряд).

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Анастасия Павлюченкова
  • Анастасия Потапова
  • Теннис
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров