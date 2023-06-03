Лайф показал, как "Белгород-арена" принимает беженцев из Шебекинского района

Российские военные вывозят жителей Шебекинского района в Белгород, спасая от постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Лайф публикует кадры из спорткомплекса "Белгород-арена", где размещают беженцев.

Центр "Белгород-арена", куда вывозят жителей Шебекинского района. Видео © LIFE

Здесь обустроены спальные места для прибывающих граждан, предусмотрено питание, а также можно получить всё необходимое для гигиенических и бытовых нужд: одежду, средства для мытья, подгузники, а также детские игрушки. Волонтёры помогают с решением любого вопроса, а аниматоры развлекают малышей играми.

"У нас старый дом, он остался цел. Сегодня и утром стреляли, и ночью стреляли. "Градами" обстреливают. Очень страшно", — вспоминает пенсионерка про украинские обстрелы.

В центре граждане находятся до распределения. Затем кто-то уезжает в другие российские регионы, а кого-то забирают к себе родственники или друзья. Есть и неравнодушные россияне, готовые помочь с жильём абсолютно незнакомым людям. Мужчина рассказал Лайфу, как активист из Санкт-Петербурга предложил его семье пожить бесплатно в его пустующей квартире в Белгороде.

"Нас вот добрые люди приютили бесплатно, дали пожить в их квартире. Мы в телеграм-канале познакомились. Поедем так что в Белгород", — поделился он.