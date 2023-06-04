Американская полиция запретила детскому хору исполнить гимн США в Капитолии
Полиция запретила детскому хору петь гимн США в Капитолии. Об этом сообщила член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин.
"Детский хор Рушинбрук пел национальный гимн в Капитолии и был остановлен полицией Капитолия", — написала политик в "Твиттере".
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Тейлор-Грин уточнила, что правоохранители выдвинули требование детям и руководителю хора прекратить исполнять американский гимн, так как это якобы может кого-нибудь оскорбить и "вызвать проблемы".
Также об инциденте написал спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти. Он заявил, что такой инцидент недопустим.
Ранее американские власти в рамках санкционного давления ограничили экспорт в Россию детских игрушек, солнечных очков, а также стоматологического оборудования. Под ограничения также подпало ортопедическое и офтальмологическое оборудование.
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