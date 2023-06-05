Гандболистка Вяхирева выиграла Лигу чемпионов с норвежским "Виперс Кристиансанд"

Норвежский гандбольный клуб "Виперс Кристиансанд", в составе которого выступает россиянка Анна Вяхирева, одержал победу в женской Лиге чемпионов. В финале был обыгран будапештский "Ференцварош" со счётом 28:24.

Вяхирева забросила шесть мячей, став лучшим бомбардиром своей команды. После победы россиянка не смогла сдержать слёз.

Вяхирева в составе сборной России побеждала на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году и стала серебряным призёром Токио-2020. Также на её счету бронзовые медали чемпионата мира – 2019 и серебро чемпионата Европы – 2018.