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4 июня, 21:32

Гандболистка Вяхирева выиграла Лигу чемпионов с норвежским "Виперс Кристиансанд"

<p>Анна Вяхирева. Обложка © <a href="https://vipers.no/2023/06/03/champions-league-finale-igjen/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vipers.no</a></p>

Анна Вяхирева. Обложка © vipers.no

Норвежский гандбольный клуб "Виперс Кристиансанд", в составе которого выступает россиянка Анна Вяхирева, одержал победу в женской Лиге чемпионов. В финале был обыгран будапештский "Ференцварош" со счётом 28:24.

Вяхирева забросила шесть мячей, став лучшим бомбардиром своей команды. После победы россиянка не смогла сдержать слёз.

Олимпийская чемпионка Вяхирева перешла в сильнейший гандбольный клуб в мире

Олимпийская чемпионка Вяхирева перешла в сильнейший гандбольный клуб в мире

Вяхирева в составе сборной России побеждала на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году и стала серебряным призёром Токио-2020. Также на её счету бронзовые медали чемпионата мира – 2019 и серебро чемпионата Европы – 2018.

Ранее Лайф рассказывал, что женская сборная Украины по гандболу выступила в Венгрии в футболках, на которых были написаны фамилии нескольких известных венгерских лиц. Например, на одежде было упоминание премьер-министра Виктора Орбана и министра иностранных дел этой страны Петера Сийярто.

Юлия Коновалова
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