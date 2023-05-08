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8 мая, 15:57

Женская сборная Украины по гандболу выступила в футболке с фамилией Орбана

<p>Украинские гандболистки поблагодарили Венгрию за проведение матча футболками с фамилиями Орбана и Сийярто. Обложка © Telegram / Политика страны</p>

Украинские гандболистки поблагодарили Венгрию за проведение матча футболками с фамилиями Орбана и Сийярто. Обложка © Telegram / Политика страны

Женская сборная Украины по гандболу выступила в Венгрии в футболках, на которых были написаны фамилии нескольких известных венгерских лиц. По данным телеграм-канала "Политика страны", на одежде было упоминание премьер-министра Виктора Орбана и министра иностранных дел этой страны Петера Сийярто. Кроме того, на футболках было указано название города, в котором прошли соревнования, — Кишварда.

О том, что спортсменки выступят в такой необычной форме, Сийярто заявил ещё в начале апреля. Он отметил, что это жест благодарности за то, что Венгрия приняла девушек, которые не могут выступать в Незалежной из-за боевых действий. В феврале глава гандбольной ассоциации Украины попросил Сийярто провести в его стране домашний матч отборочного турнира чемпионата мира против Северной Македонии.

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Отметим, что Орбан довольно часто высказывается против действий нынешних властей Украины. По его мнению, конфликт в Незалежной прекратится, когда США и ЕС перестанут тратить миллиарды на Киев. Он также называл Украину экономически несуществующей страной. А на днях Орбан заявил, что Россия не будет сидеть сложа руки, пока Запад пытается её сломить.

Никита Осипов
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