Женская сборная Украины по гандболу выступила в футболке с фамилией Орбана

Женская сборная Украины по гандболу выступила в Венгрии в футболках, на которых были написаны фамилии нескольких известных венгерских лиц. По данным телеграм-канала "Политика страны", на одежде было упоминание премьер-министра Виктора Орбана и министра иностранных дел этой страны Петера Сийярто. Кроме того, на футболках было указано название города, в котором прошли соревнования, — Кишварда.

О том, что спортсменки выступят в такой необычной форме, Сийярто заявил ещё в начале апреля. Он отметил, что это жест благодарности за то, что Венгрия приняла девушек, которые не могут выступать в Незалежной из-за боевых действий. В феврале глава гандбольной ассоциации Украины попросил Сийярто провести в его стране домашний матч отборочного турнира чемпионата мира против Северной Македонии.