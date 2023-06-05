Сбежавшую в Испанию Лазареву заочно оштрафовали на 30 тысяч
Суд оштрафовал Лазареву на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента
Пресненский суд Москвы назначил телеведущей Татьяне Лазаревой* штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
"Суд оштрафовал Лазареву на 30 тысяч рублей в связи с отсутствием маркировки иноагента", — передаёт ТАСС сообщение.
В каких именно материалах отсутствовала маркировка иноагента, не уточняется.
Напомним, Татьяну Лазареву внесли в реестр иноагентов 22 июля 2022 года. Соответствующее решении принял Минюст России. После начала спецоперации 56-летняя телеведущая перебралась в Испанию, где ранее уже жила несколько лет. В своих аккаунтах в соцсетях она неоднократно высказывалась против СВО.
* Внесена в реестр иностранных агентов.
ТАСС / Андрей Любимов