Сбежавшую в Испанию Лазареву заочно оштрафовали на 30 тысяч

Пресненский суд Москвы назначил телеведущей Татьяне Лазаревой* штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Напомним, Татьяну Лазареву внесли в реестр иноагентов 22 июля 2022 года. Соответствующее решении принял Минюст России. После начала спецоперации 56-летняя телеведущая перебралась в Испанию, где ранее уже жила несколько лет. В своих аккаунтах в соцсетях она неоднократно высказывалась против СВО.