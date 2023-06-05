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5 июня, 10:03

Сбежавшую в Испанию Лазареву заочно оштрафовали на 30 тысяч

Суд оштрафовал Лазареву на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Пресненский суд Москвы назначил телеведущей Татьяне Лазаревой* штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

"Суд оштрафовал Лазареву на 30 тысяч рублей в связи с отсутствием маркировки иноагента", — передаёт ТАСС сообщение.

В каких именно материалах отсутствовала маркировка иноагента, не уточняется.

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Напомним, Татьяну Лазареву внесли в реестр иноагентов 22 июля 2022 года. Соответствующее решении принял Минюст России. После начала спецоперации 56-летняя телеведущая перебралась в Испанию, где ранее уже жила несколько лет. В своих аккаунтах в соцсетях она неоднократно высказывалась против СВО.

* Внесена в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Любимов

Наталья Исакова
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