6 июня 2023 отпразднуют Пушкинский день, или День русского языка: Что это за праздник и какие у него традиции В России в день рождения поэта Александра Пушкина — 6 июня — отмечается День русского языка. У этого праздника, как и у любого другого, есть своя история и традиции. Всё, что нужно знать о пушкинском дне, читайте на Life.ru. 5 июня, 21:01 В России в день рождения поэта Александра Пушкина — 6 июня — отмечается День русского языка. Фото © Агентство "Москва" / Антон Кардашов

Великий поэт, драматург и прозаик Александр Сергеевич Пушкин, можно сказать, создал наш современный русский язык. Если бы не он, возможно, мы бы говорили сейчас как-то иначе. Не верите? Посмотрите ради интереса работы его предшественников или современников. Заметите, что так ясно, как великий поэт, никто тогда не писал.



Именно поэтому память Пушкина особенно чтят в странах с русскоговорящим населением, а чтобы подрастающие поколения сразу после окончания школы не забывали о поэте, а взрослые могли вспомнить о великих произведениях автора, придумали праздник, который в этом году также будет отмечаться в России. Почему этот праздник так важен? Потому что это фундамент нашей культуры и истории. Знание творчества Пушкина — то, что помогает нас идентифицировать как представителей русской культуры.

Когда отмечают Пушкинский день и День русского языка

Пушкинский день отмечается в России 6 июня. Именно в этот день в 1799 году в Москве появился на свет будущий автор "Евгения Онегина", "Руслана и Людмилы" и множества других произведений, знакомых нам со школьной скамьи. В советские времена этот праздник отмечался как Пушкинский праздник поэзии. Событие всегда привлекало к себе внимание общественности и даже в сталинские времена сопровождалось конкурсами чтецов, просветительскими акциями и лекциями о жизни и судьбе человека, названного "солнцем русской поэзии".

Портрет Пушкина, художник — Пётр Соколов, 1836 г. Фото © Wikipedia

Пушкинский праздник поэзии проходит и в настоящее время и имеет статус всероссийского. Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году согласно указу тогдашнего президента России Бориса Ельцина № 506 "О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России". А в 2011 году президент Дмитрий Медведев постановил праздновать пушкинские годы регулярно — "в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации".



В этом году будет уже 224 года со дня рождения великого поэта.

История Дня русского языка

День русского языка появился в международном календаре в 2010 году, когда департамент ООН по связям с общественностью предложил учредить праздники, посвящённые шести официальным языкам организации — английскому, арабскому, испанскому, китайскому, русскому и французскому. Сделать это было решено "в целях поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия" в первую очередь среди сотрудников ООН. Другими словами, праздник изначально был задуман как внутреннее большое мероприятие Организации Объединённых Наций. Кстати, представителям каждого языка была предоставлена возможность найти свой уникальный подход и разработать собственную программу мероприятий своего праздника, включая приглашение известных поэтов и писателей и разработку информационных и тематических материалов. Программа предусматривалась разнообразная: это и исполнение музыкальных и литературных произведений, конкурсы, выставки, лекции, проведение дней национальной кухни, демонстрация кинофильмов и экспресс-уроки языка для желающих изучить ещё один из официальных языков ООН.



Датой празднования для Дня русского языка выбрали 6 июня — день рождения Пушкина как человека, который во всём мире ассоциируется с русской культурой вообще и литературой в частности. Ну а перечислять абсолютно все произведения Александра Сергеевича здесь не имеет смысла: они знакомы любому человеку, живущему в России или говорящему по-русски.

Дом-музей русского поэта Александра Пушкина. Тетрадь поэта с записью стихов. Фото © Shutterstock / Natalia Kirsanova

Традиции праздника

Разумеется, как и у любого другого праздника, у Пушкинского дня, или Дня русского языка, тоже есть свои традиции, и довольно необычные. В этот день по всей стране проводятся лекции, экскурсии, литературные вечера, конкурсы чтецов, балы в пушкинском стиле и другие тематические мероприятия.

Отдельно стоит сказать о Пушкинском диктанте — это международная просветительская акция, которая пройдёт в 2023 году уже в восьмой раз. Его напишут десятки тысяч человек из разных стран мира в онлайн- и офлайн-режиме. Пушкинский диктант проходит ежегодно с 2015 года под эгидой Общероссийской общественной организации "Ассоциация учителей литературы и русского языка" совместно с крупнейшими российскими вузами. Цель диктанта, который приурочен ко дню рождения поэта, — популяризация русского языка и творчества великого русского классика. Начиная с 2015 года Пушкинский диктант проводится во всех регионах нашей страны. Ежегодно в нём принимают участие более десяти тысяч человек. В 2019 году диктант писали более 20 тысяч человек из 52 регионов России и 14 иностранных государств. В 2020 году Пушкинский диктант написали уже около 30 тысяч участников из 53 стран мира.

Пушкин — наше всё

Последний выстрел А.С. Пушкина. Художник — Адриан Волков. Фото © Wikipedia

Знаменитое определение "Пушкин — наше всё" принадлежит литературному и театральному критику Аполлону Григорьеву. Он написал это в 1859 году в первой статье из цикла "Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина". Григорьев первым обратил внимание на общенациональное значение творчества поэта. Вот как звучала полная цитата:

"А Пушкин — наше всё: Пушкин — представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остаётся нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами. Пушкин — пока единственный полный очерк нашей народной личности, самородок, принимавший в себя при всевозможных столкновениях с другими особенностями и организмами всё то, что принять следует, отбрасывавший всё, что отбросить следует, полный и цельный, но ещё не красками, а только контурами набросанный образ народной нашей сущности, образ, который мы долго ещё будем оттенять красками. Сфера душевных сочувствий Пушкина не исключает ничего до него бывшего и ничего, что после него было и будет правильного и органически нашего".

Пушкин в Михайловском. На дальнем плане — Арина Родионовна. Фото © Wikimedia Commons

Интересные факты из биографии поэта

В записях Александра Пушкина, да и в его стихах, не так часто упоминаются воспоминания о его дне рождения и отношении к оному. Зато известно, что день ангела, который поэт и его семья отмечали 2 июня, точно был важен.

Пушкин принимал участие в 90 дуэлях за всю свою жизнь.

Помимо дуэлей, Пушкин знал ещё один способ выпустить пар. Ещё в лицее он увлекался написанием скабрёзных стихов, способных оскорбить если не любого, то многих. За это не раз получал нагоняй от учителей. Сюжеты виршей — случайные связи, высмеивание пороков, срамные сказочные мотивы. Одно из зрелых произведений "шального периода" — поэма "Царь Никита и сорок его дочерей".

После прочтения "Конька-горбунка" Пушкин решил, что никогда не будет писать сказки.

С 14 лет Пушкин посещал бордели и, как отмечают историки, не изменял этой привычке, даже когда связал себя узами брака с Натальей Гончаровой. В 1829-м поэт составил два параллельных донжуанских списка, где в хронологическом порядке перечислил женщин, с которыми вступал в связь, — всего 37 прелестниц. Но дело в том, что туда в основном попадали "приличные" дамы. Если составлять полный перечень любовных подвигов Александра Сергеевича, тремя-четырьмя десятками дело не ограничится.

Первый раз Пушкинский день в России отметили в 1880 году, когда и был открыт памятник. Интересно, что торжество планировалось 26 мая (по старому стилю) — в день рождения поэта. Но умерла императрица Мария Александровна. Торжество отложили на две недели из-за траура — 6 июня памятник открыли. Москва в тот день гуляла: были шествия, публичные декламации стихов, собрался весь литературный бомонд. Не пришёл лишь Лев Толстой: к тому времени он предпочитал уединённую жизнь, да и стихов поэта откровенно не жаловал.

Как в столице отметят День русского языка

На Пушкинской площади возложат цветы к памятнику поэту работы скульптора Александра Опекушина. Затем состоится чтение стихов. В частности, можно будет услышать знакомые всем строки на хантыйском, башкирском, аварском, других национальных и некоторых иностранных языках.

возложат цветы к памятнику поэту работы скульптора Александра Опекушина. Затем состоится чтение стихов. В частности, можно будет услышать знакомые всем строки на хантыйском, башкирском, аварском, других национальных и некоторых иностранных языках. В главном здании Государственного музея А.С. Пушкина состоится праздничный концерт "Здравствуй, племя младое, незнакомое!" с участием молодых артистов.

состоится праздничный концерт "Здравствуй, племя младое, незнакомое!" с участием молодых артистов. Там же, в Пушкинском музее на Пречистенке, представят выставку, посвящённую детству отечественных писателей. В экспозиции собраны портреты литераторов и их родственников, произведения о детстве, рукописные документы, личные вещи. Также гости смогут увидеть детскую литературу, игрушки XIX–ХХ веков, изображения детей в графике, живописи и скульптуре.

представят выставку, посвящённую детству отечественных писателей. В экспозиции собраны портреты литераторов и их родственников, произведения о детстве, рукописные документы, личные вещи. Также гости смогут увидеть детскую литературу, игрушки XIX–ХХ веков, изображения детей в графике, живописи и скульптуре. В Доме-музее В.Л. Пушкина на Старой Басманной откроется выставка "Дворец князей Юсуповых в Большом Харитоньевском переулке". Она посвящена истории дома с XVIII века до наших дней. В экспозицию вошли фотографии, документы, произведения декоративно-прикладного искусства из собрания музея-заповедника "Архангельское", а также оригинальная графика из собрания Государственного музея А.С. Пушкина.

на Старой Басманной откроется выставка "Дворец князей Юсуповых в Большом Харитоньевском переулке". Она посвящена истории дома с XVIII века до наших дней. В экспозицию вошли фотографии, документы, произведения декоративно-прикладного искусства из собрания музея-заповедника "Архангельское", а также оригинальная графика из собрания Государственного музея А.С. Пушкина. В библиотеке № 105 на Кубанской улице отметят День русского языка. Для взрослых и детей подготовили викторину на знание сказок и других известных произведений Александра Пушкина, ребусы и шарады.

на Кубанской улице отметят День русского языка. Для взрослых и детей подготовили викторину на знание сказок и других известных произведений Александра Пушкина, ребусы и шарады. В библиотеке № 72 на Хабаровской улице организуют литературно-познавательную программу "Благородный разбойник Дубровский". Гости проанализируют образы персонажей Александра Пушкина, а также эпоху того времени в целом.

на Хабаровской улице организуют литературно-познавательную программу "Благородный разбойник Дубровский". Гости проанализируют образы персонажей Александра Пушкина, а также эпоху того времени в целом. Библиотека-читальня имени А.С. Пушкина на Спартаковской улице приглашает москвичей и гостей столицы на историческую экскурсию-исследование. Участники прогуляются по Немецкой слободе, найдут на карте Москвы место рождения поэта, узнают об истории семей его предков, их быте и буднях.

Авторы Андрей Ананьев