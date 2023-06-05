Украинские войска провели разведку в дельте Днепра

Украинские военнослужащие провели разведку в дельте Днепра в Херсонской области, изменений на линии соприкосновения нет, ситуация контролируется нашими бойцами, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, наши военные уничтожили на островах реактивную установку "Град" и порядка 20 солдат ВСУ.

"В минувшие сутки на Херсонском направлении противник активных действий не предпринимал. Вместе с тем вёл разведку небольшими группами в дельте реки Днепр", — написал Сальдо в телеграм-канале.

На других участках фронта в Херсонской области, по словам врио главы региона, было уничтожено четыре единицы артиллерийского вооружения с расчётами. Кроме того, наши бойцы нанесли несколько точных ударов по складам с вооружением и боеприпасами противника.