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Регион
Опубликовано 5 июня 2023, 15:24
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Украинские войска провели разведку в дельте Днепра

Сальдо: ВСУ провели разведку в дельте реки Днепр в Херсонской области

Украинские военнослужащие провели разведку в дельте Днепра в Херсонской области, изменений на линии соприкосновения нет, ситуация контролируется нашими бойцами, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, наши военные уничтожили на островах реактивную установку "Град" и порядка 20 солдат ВСУ.

"В минувшие сутки на Херсонском направлении противник активных действий не предпринимал. Вместе с тем вёл разведку небольшими группами в дельте реки Днепр", — написал Сальдо в телеграм-канале.

На других участках фронта в Херсонской области, по словам врио главы региона, было уничтожено четыре единицы артиллерийского вооружения с расчётами. Кроме того, наши бойцы нанесли несколько точных ударов по складам с вооружением и боеприпасами противника.

ВС РФ уничтожили 37 украинских военных при попытке форсировать Днепр
ВС РФ уничтожили 37 украинских военных при попытке форсировать Днепр

Ранее ВС России пресекли очередную попытку ВСУ форсировать Днепр, рассказал журналистам представитель экстренных служб Херсонской области. Соединения группировки "Днепр" поразили противника, когда он направлялся к островам Великий и Бокаевский.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Наталья Исакова
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