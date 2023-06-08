Галактика наоборот: Раскрыта тайна загадочного "глаза" в космосе Оказывается, в живописном объекте северного неба происходят довольно необычные вещи. 7 июня, 23:46 Объект Messier 64, или просто М64. Обложка © Freepik / vecstock

Речь идёт об объекте Messier 64, или просто М64. Впрочем, у него много других официальных названий, но чаще всего его именуют неофициально: Злобный Глаз или Чёрный Глаз. Смотрит "глаз" из созвездия Волосы Вероники, что примерно под Большой Медведицей. Правда, чтобы натолкнуться на этот "взгляд", понадобится телескоп. Так вот, столь "зловеще" с расстояния в 17–18 миллионов световых лет на нас глядит галактика. Она примерно вдвое меньше и на порядки легче Млечного Пути, то есть далеко не такая массивная: всего 28 миллиардов Солнц против полутора триллионов в нашей галактике.

Галактика Messier 64 (Злобный Глаз). Фото © Wikipedia.org / ESA / Hubble

Почему её окрестили "злобной": такое впечатление на астрономов производит удивительная тёмная тень вокруг галактического центра. То есть огромные области в этой спирали прослеживаются, но не светятся. Можно для сравнения посмотреть, скажем, на галактику Андромеды, и сразу становится понятна эта впечатляющая разница.

Эту галактику наблюдают уже много лет и со временем стали замечать ещё более удивительную вещь. Дело в том, что разные части Messier 64 вращаются в разных направлениях. А именно: внутренняя часть кружится относительно нас по часовой стрелке, а внешняя — против часовой. Там, где сталкиваются идущие навстречу друг другу массы вещества, рождается множество новых звёзд.

Анимация противоположного движения внутренней и внешней частей галактики Messier 64. Видео © YouTube / Ambient Pads and Distant Galaxies

И учёные пытаются разобраться, что это за феномен. Было два предположения: либо это результат столкновения двух галактик, либо мимо галактики без соприкосновения пролетел какой-то достаточно массивный объект и таким образом своей гравитацией частично в ней всё перевернул вверх дном. Ситуация такова, что встречи двух галактик в космосе наблюдают повсеместно, но такого "двустороннего" движения не встречают.

По данным недавнего исследования, астрономы приходят к выводу, что это было, скажем так, не полноценное столкновение и слияние двух галактик, а поглощение карликовой галактики. Она могла быть спутником большой галактики, так же как вокруг Млечного пути вращаются Магеллановы Облака и ещё десятки карликовых галактик. По примерным подсчётам, масса поглощённой галактики составляла всего примерно 500 миллионов Солнц, это сравнимо с Малым Магеллановым Облаком. Примерно половина этой массы ушла к центру М64, а остальное теперь вращается в её внешних областях в обратную сторону.

С помощью расположенного на Гавайях японского телескопа "Субару" астрономы составили карту так называемого галактического гало вокруг Злобного Глаза — невидимой области, которая окружает любую галактику и в основном состоит из тёмной материи. Оказалось, что в гало Messier 64 с двух противоположных сторон есть вытянутые области, и для учёных это явный признак произошедшего поглощения. Как выражаются исследователи, это было "малое поглощение", "незначительное слияние". И в момент этого поглощения жертва двигалась в направлении как бы против вращения большой галактики, что и породило удивительный феномен этого "встречного" движения вещества.

Авторы Адель Романенкова