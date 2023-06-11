Провал науки: Почему учёные не могут определить глубину загадочной пещеры в Чехии Каждая попытка её измерить даёт новые данные, но ещё никому и ничему не удавалось достичь дна пещеры. 10 июня, 23:46 Погружение исследовательского аппарата в Границкую пропасть в 2022 году. Обложка © ТАСС / CTK via ZUMA Press / Ludek Perina

Границкая пропасть на востоке Чехии открывается взору как отвесные стены высотой несколько десятков метров с маленьким озерцом внизу. Химический анализ показывает, что оно заполнено минеральной водой с большой концентрацией гидрокарбоната кальция и углекислого газа. В общем, очень кислая вода, плавание в ней может закончиться химическими ожогами.

Границкая пропасть в Чехии. Фото © Wikipedia / Jiří Komárek

Историки и краеведы говорят, что это озерцо уже не первое столетие вызывает любопытство, было множество попыток в него погрузиться и хотя бы примерно понять, где у него дно. Благодаря современному водолазному снаряжению и вообще достижениям науки и техники самая интригующая часть этой истории начала разворачиваться в последние лет двадцать.

К примеру, в 2000 году польский дайвер Криштоф Старнавский спустился в эту пропасть и заявил, что её глубина составляет 181 метр. Но на самом деле лучше сказать не "глубина составляет", а "удалось достичь глубины" 181 метр. Хотя бы потому, что тот же самый дайвер нырнул туда снова 15 лет спустя и на этот раз "намерял" все 384 метра. И даже это оказалось ещё далеко не пределом. В 2016 году в пещеру спустили зонд. Он добрался до глубины 404 метра, но дна так и не достиг. То есть это просто был максимум, на который технически можно было спустить прибор. И даже эти 404 метра уже стали новым рекордом: прежде самой глубокой такой воронкой считалась Поццо дель Мерро под Римом — 392 метра.

В 2020 году эту загадку попытались решить с помощью геофизических приборов. К примеру, использовали гравиметр, он измеряет силу тяжести. Над даже заполненной водой пещерой она всегда меньше. Прибегли также к сейсморазведке: искусственно вызвали вибрацию и по тому, как волны этой вибрации проходили сквозь недра, определяли плотность пород. Ещё применили электротомографию: создавали электрическое поле и составляли картину местности по его характеристикам. Всё это вместе привело учёных к выводу, что на самом деле глубина пропасти может составлять вплоть до целого километра.

Карта местности вокруг Границкой пропасти (слева) и структура её известной части до глубины около 400 метров (справа). Фото © AGU

А ещё один интересный вопрос по поводу этой пропасти — как она образовалась. В любом случае это карстовая воронка, то есть результат размытия водой известняковых пород. В основном есть два варианта её происхождения: либо в незапамятные времена талые и дождевые воды размыли себе ход с поверхности вглубь, либо, наоборот, грунтовые воды под давлением проделали себе путь из глубин на поверхность. То есть, проще говоря, либо сверху вниз, либо снизу вверх. Как пишут учёные, 80–90% известных пещер эпигенные, это значит, что они образовались сверху вниз. Но, например, вышеупомянутая Поццо дель Мерро в Италии — гипогенная, возникла снизу вверх в результате вулканической активности. Так вот, господствующей версией природы Границкой пропасти считается поднятие наверх глубоких подземных вод, а меж тем рядом с ней наблюдаются долины, явно размытые поверхностными водами. Так что это по-прежнему загадка для науки под названием карстоведение.

Авторы Адель Романенкова