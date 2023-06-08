Инфекционист предупредил о смертельной опасности заражения паразитами

Летом риск заражения гельминтами повышается из-за их нахождения в почве. При этом на наличие паразитов в организме могут очевидно указывать совсем немногие симптомы, характерные для ряда других заболеваний. Выявить их можно при сдаче анализов крови и кала, рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

"Проверяться стоит, только если есть определённый симптомокомплекс и эозинофилия, то есть обоснованные подозрения на паразитоз. Если нет никакой симптоматики и ничего не беспокоит, то смысла проверяться нет", — рассказал Поздняков "Газете.ru".

Заражению паразитами подвержены практически все. Это может произойти из-за несоблюдения правил гигиены или употребления инфицированных продуктов. В частности, речная слабосолёная рыба и строганина грозят описторхозом.

Значение имеет и профессиональная деятельность: работа, связанная с землёй, несёт больше рисков заболеть гельминтозом, чем в офисе. Стоит помнить, что паразиты отъедают часть тех питательных веществ, витаминов, микро- и макроэлементов, которые человек мог бы использовать для себя. Именно поэтому заражение чревато дефицитом питательных веществ и повреждением органов ЖКТ.

"Например, клубок аскарид, если их было проглочено много и они размножились в кишечнике, может вызвать воспаление аппендикса, кишечную непроходимость, что может быть чревато операцией. Те же описторхисы, живущие в желчных путях до 25 лет, повышают риск развития злокачественных опухолей", — уточнил врач.