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В России предложили защищать напитки в алюминиевых банках по типу молочных

8 июня, 14:22
<p>Алюминиевая платинка, хорошо знакомая россиянам по молочной продукции. Фото © Shutterstock</p>

Алюминиевая платинка, хорошо знакомая россиянам по молочной продукции. Фото © Shutterstock

Для российской пищевой индустрии станет большим вызовом требование внедрить в 2024 году обязательную маркировку алюминиевых банок с напитками. Об этом заявила Наталья Куденкова из Алюминиевой ассоциации на проходящей сейчас в Москве 27-й Международной выставке упаковочной индустрии RosUpack 2023.

Речь идёт о нанесении на каждую банку уникального DM (Data Matrix)-кода, позволяющего потребителю получить полную информацию о происхождении, составе и сроке годности продукта.

Как отметила Куденкова, бумажные наклейки с кодами могут создать ряд проблем — их эстетичность и надёжность под сомнением. Альтернатива — использование фольгированных алюминиевых мембран, которые без клея обжимным способом закрепляются на верхней части банок — так называемые платинки.

Изначально эти крышечки в виде алюминиевой защитной мембраны были разработаны для гигиенических целей, ведь на банке неминуемо скапливается пыль, а использование снимаемой платинки помогает избежать контакта с загрязнением. Однако, как подчеркнул также выступивший на выставке Сергей Васильев из компании "АФР", во многих странах мира платинки быстро завоевали популярность ещё и как маркетинговый инструмент. Такая мембрана позволяет выделить товар в ряду однотипных банок на магазинном стеллаже, подать его как премиальный. По словам Васильева, исследования в Европе показали, что потребитель отдаёт предпочтение именно банке с платинкой. Россияне с такой технологией на самом деле тоже знакомы, но на другой продукции — молочной, обязательная маркировка которой была внедрена ранее.

Алюминиевые окна: В чём их преимущества и особенности

Алюминиевые окна: В чём их преимущества и особенности

На выставке отметили, что у производителей напитков в алюминиевых банках сейчас выбор ограничен. Без маркировки товар со следующего года принимать не будут. При этом ежегодно в России производится и продаётся около девяти млрд банок, из них 2/3 для пивной отрасли, так что вопрос серьёзный. По словам представителя отрасли, если вопрос будет решён в пользу алюминиевой мембраны, на конечной стоимости продукта это почти не скажется, так как её стоимость с печатью и нанесённым кодом маркировки будет меньше одного рубля. При этом потребитель получит двойную защиту: от фальсификата и контрафакта и от загрязнения.

На RosUpack 2023 подчеркнули, что сырьё, технологии и производственные мощности по выпуску алюминиевой защитной мембраны из фольги в стране есть, и они российские. Было отмечено, что экологические требования будут соблюдены, так как алюминиевые платинки утилизируются вместе с алюминиевыми банками, степень собираемости которых в России очень высока.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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