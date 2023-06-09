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9 июня, 10:58

Впервые в России робот возбудил дело о взыскании с должника

В Рязанской области впервые в РФ робот возбудил дело о взыскании с должника

Житель Рязани стал первым в России должником, исполнительное производство против которого возбудила программа-робот. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

"Впервые в автоматическом режиме без участия должностного лица службы возбуждено исполнительное производство на базе пилотного отделения судебных приставов УФССП России по Рязанской области", говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве добавили, что в будущем на базе отделения планируется начать автоматическое вынесение решений об окончании, прекращении и приостановлении исполнительных производств, а также о взыскании исполнительского сбора и отмене установленных должникам ограничений.

В ФССП подчеркнули, что возбуждённое производство является примером успешного использования современных технологий в государственных структурах.

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Напомним, в июне прошлого года поправки в Федеральный закон № 417 "Об исполнительном производстве" вступили в силу летом 2022 года. Возбуждать исполнительные производства получила право специальная информационная система. Для этого она должна получить сообщение, что должник нарушил установленные сроки оплаты.

Обложка ©

ТАСС / Octagon.Media / Наталья Чернохатова

Матвей Константинов
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