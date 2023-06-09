Впервые в России робот возбудил дело о взыскании с должника

Житель Рязани стал первым в России должником, исполнительное производство против которого возбудила программа-робот. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

"Впервые в автоматическом режиме без участия должностного лица службы возбуждено исполнительное производство на базе пилотного отделения судебных приставов УФССП России по Рязанской области", — говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве добавили, что в будущем на базе отделения планируется начать автоматическое вынесение решений об окончании, прекращении и приостановлении исполнительных производств, а также о взыскании исполнительского сбора и отмене установленных должникам ограничений.

В ФССП подчеркнули, что возбуждённое производство является примером успешного использования современных технологий в государственных структурах.