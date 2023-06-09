Эстония запретила въезд в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

Эстония внесла патриарха Московского и всея Руси Кирилла в список лиц, которым запрещён въезд в страну. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

"В пятницу, 9 июня, министр иностранных дел Маргус Цахкна пересмотрел так называемый список Магнитского, запретив въезд в Эстонию 58 людям, в том числе главе Русской православной церкви патриарху Кириллу и девяти россиянам, связанным с вынесением сурового приговора правозащитнику Владимиру Кара-Мурзе*", — указано в тексте.

Список Магнитского был пересмотрен по требованию эстонского правительства, потому что истекал срок действия запрета на въезд, установленный в 2018 году.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс внёс в список нежелательных для страны лиц 35 россиян, среди которых певец Shaman (Ярослав Дронов) и рэпер Аким Апачев (Гасанов).