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9 июня, 14:24

Эстония запретила въезд в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

<p>Обложка © LIFE / Андрей Тишин</p>

Обложка © LIFE / Андрей Тишин

Эстония внесла патриарха Московского и всея Руси Кирилла в список лиц, которым запрещён въезд в страну. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

"В пятницу, 9 июня, министр иностранных дел Маргус Цахкна пересмотрел так называемый список Магнитского, запретив въезд в Эстонию 58 людям, в том числе главе Русской православной церкви патриарху Кириллу и девяти россиянам, связанным с вынесением сурового приговора правозащитнику Владимиру Кара-Мурзе*", указано в тексте.

Список Магнитского был пересмотрен по требованию эстонского правительства, потому что истекал срок действия запрета на въезд, установленный в 2018 году.

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* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Татьяна Миссуми
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