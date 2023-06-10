Регион

Уведомления отключены

9 июня, 23:15

Эфиопец Гирма побил мировой рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями

<p>Ламеха Гирма. Обложка © twitter.com / <a href="https://twitter.com/WorldAthletics/status/1667273419325407232/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WorldAthletics</a></p>

Ламеха Гирма. Обложка © twitter.com / WorldAthletics

Представитель Эфиопии Ламеха Гирма установил новый мировой рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Спортсмен преодолел дистанцию за 7 минут и 52,11 секунды.

Предыдущее достижение было установлено 3 сентября 2004 года катарцем Саифом Саидом Шахином (7:53,63).

Ламехе Гирме 22 года. На Олимпиаде-2021 в Токио он завоевал серебряную медаль в беге на 3000 метров с препятствиями. Кроме того, он дважды серебряный призёр чемпионата мира на этой же дистанции (2019, 2022).

Канада выиграла 28-й ЧМ и превзошла рекорд сборных СССР и России

Канада выиграла 28-й ЧМ и превзошла рекорд сборных СССР и России

А ранее Лайф писал, что кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон установила новый мировой рекорд в беге на 1500 метров. Это произошло на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров