Эфиопец Гирма побил мировой рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями

Представитель Эфиопии Ламеха Гирма установил новый мировой рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Спортсмен преодолел дистанцию за 7 минут и 52,11 секунды.

Предыдущее достижение было установлено 3 сентября 2004 года катарцем Саифом Саидом Шахином (7:53,63).

Ламехе Гирме 22 года. На Олимпиаде-2021 в Токио он завоевал серебряную медаль в беге на 3000 метров с препятствиями. Кроме того, он дважды серебряный призёр чемпионата мира на этой же дистанции (2019, 2022).