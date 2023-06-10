Польская теннисистка Ига Свёнтек в третий раз выиграла "Ролан Гаррос"

Польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла чешку Каролину Мухову в финальном матче Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос", который состоялся в Париже 10 июня.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:4 в пользу Свёнтек, имевшей на турнире первый номер посева. Это третья подряд победа спортсменки на чемпионате "Ролан Гаррос" после взятия золота в 2020 и 2022 годах.