Польская теннисистка Ига Свёнтек в третий раз выиграла "Ролан Гаррос"
Обложка © ТАСС / АР / Thibault Camus
Польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла чешку Каролину Мухову в финальном матче Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос", который состоялся в Париже 10 июня.
Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:4 в пользу Свёнтек, имевшей на турнире первый номер посева. Это третья подряд победа спортсменки на чемпионате "Ролан Гаррос" после взятия золота в 2020 и 2022 годах.
Всего представительница Польши выиграла четыре турнира Большого шлема, а в прошлом году она завоевала трофей Открытого чемпионата США.
В третьем круге "Ролан Гаррос" теннисистка Мирра Андреева проиграла американке Кори Гауфф. Для 16-летней россиянки это первое участие в основной сетке турнира Большого шлема.