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10 июня, 16:42

Польская теннисистка Ига Свёнтек в третий раз выиграла "Ролан Гаррос"

<p>Обложка © ТАСС / АР / Thibault Camus</p>

Обложка © ТАСС / АР / Thibault Camus

Польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла чешку Каролину Мухову в финальном матче Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос", который состоялся в Париже 10 июня.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:4 в пользу Свёнтек, имевшей на турнире первый номер посева. Это третья подряд победа спортсменки на чемпионате "Ролан Гаррос" после взятия золота в 2020 и 2022 годах.

Всего представительница Польши выиграла четыре турнира Большого шлема, а в прошлом году она завоевала трофей Открытого чемпионата США.

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В третьем круге "Ролан Гаррос" теннисистка Мирра Андреева проиграла американке Кори Гауфф. Для 16-летней россиянки это первое участие в основной сетке турнира Большого шлема.

Ирина Фальке
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