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11 июня, 12:56

"Пролила много слёз": Звезда "Секса в большом городе" рассказала, как её высмеивали из-за ботокса

Кристин Дэвис рассказала, что её высмеивали за неудачную операцию с ботоксом

<p>Кристин Дэвис. Обложка © Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images</p>

Кристин Дэвис. Обложка © Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images

Звезду сериала "Секс в большом городе" Кристин Дэвис высмеивали за неудачную операцию с ботоксом. В беседе с The Telegraph актриса подчеркнула, что не раз сталкивалась с критикой.

"Меня безжалостно высмеивали. Я пролила много слёз по этому поводу. Почему-то, когда что-то идёт не так, люди винят вас, а не врача, который сделал эту работу", — отметила она.

Дэвис отметила, что ей трудно оставаться молодой по просьбе поклонников, тем более что от поклонников поступают противоречивые требования.

"Люди в Сети хотят, чтобы вы стремились к этому, однако в то же время также не желают, чтобы вы что-то делали со своей внешностью. Они очень противоречивы", — подчеркнула актриса.

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Ранее Лайф писал, что Ким Кэттролл вернётся к роли Саманты Джонс. Она сыграет в финале второго сезона "И просто так" — продолжения "Секса в большом городе".

Никита Осипов
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