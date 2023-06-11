"Пролила много слёз": Звезда "Секса в большом городе" рассказала, как её высмеивали из-за ботокса

Звезду сериала "Секс в большом городе" Кристин Дэвис высмеивали за неудачную операцию с ботоксом. В беседе с The Telegraph актриса подчеркнула, что не раз сталкивалась с критикой.

"Меня безжалостно высмеивали. Я пролила много слёз по этому поводу. Почему-то, когда что-то идёт не так, люди винят вас, а не врача, который сделал эту работу", — отметила она.

Дэвис отметила, что ей трудно оставаться молодой по просьбе поклонников, тем более что от поклонников поступают противоречивые требования.

"Люди в Сети хотят, чтобы вы стремились к этому, однако в то же время также не желают, чтобы вы что-то делали со своей внешностью. Они очень противоречивы", — подчеркнула актриса.