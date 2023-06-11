Астрономы обнаружили мёртвую звезду, превращающуюся в кристалл

Солнце и другие не очень крупные звёзды заканчивают свою жизнь, превращаясь в белых карликов. Такие объекты со временем остывают, однако достаточно медленно: этот процесс может занять триллионы лет, пока бывшая звезда не охладеет до состояния чёрного карлика. Интересное явление обнаружили австралийские астрономы — они нашли белого карлика в процессе перехода, который подогревается кристаллизацией остывающего вещества. Подробнее об этом учёные рассказали в статье в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Специалисты отмечают, что атомы углерода и кислорода прекращают свободно течь и выкладываются в упорядоченную решётку, причём в состояние с меньшей энергией. Такой процесс сопровождается выделением тепла, дополнительно замедляется охлаждение белого карлика. Таким образом, его температура не должна соответствовать реальному возрасту. Обзор белых карликов уже показывал, что многие из них гораздо горячее, чем нужно.

Такую же картину обнаружили учёные и в системе HD 190412, которая находится на расстоянии чуть больше сотни световых лет. Ранее было известно, что она содержит три "обычные" звезды главной последовательности, однако теперь стало ясно, что тут же вращается и белый карлик, который гравитационно связан с ними. Специалисты оценивают возраст системы в 7,3 миллиарда лет, а температура карлика, по их словам, соответствует возрасту 4,2 миллиарда лет. Эксперты отмечают, что такие объекты могут быть достаточно многочисленны.