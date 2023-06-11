Магнитная буря 11-13 июня: какие проблемы принесёт метеопатам солнечный ветер Погожий июньские праздничные выходные готовят настоящее испытание для метеопатов — людей, которые ощущают изменение магнитного поля Земли. Что нас ждёт 11-13 июня и при чём здесь вообще солнечный ветер, читайте на Life.ru. 11 июня, 07:45 11-13 июня 2023 Землю накроет солнечный ветер — нетипичная и редкая причина возникновения магнитных бурь. Фото © Unsplash.com/ Pawel Czerwinski

Почему происходят магнитные бури

Магнитными бурями называют сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Причин этому явлению несколько, но чаще всего это происходит из-за усиления солнечной активности, когда звезда "выстреливает" в сторону Земли мощным потоком заряженных частиц. Этот поток сталкивается с магнитным полем Земли, вызывает в нём возмущения, которые уже и приводят к различным эффектам, таким как перебои в радиосвязи, показаниях компасов, северное сияние.

Но в этот раз ситуация иная.

По данным астрофизиков Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, причиной магнитных бурь 11-13 июня станет попадание Земли в поток быстрого солнечного ветра.

Подчеркнём, что это нетипичная, редкая причина возникновения магнитных бурь. Обычно они вызваны вспышками на Солнце.

Что такое солнечный ветер

Солнечным ветром учёные называют поток заряженных частиц, выпускаемых Солнцем в виде плазмы. Этот ветер состоит из протонов и электронов, напитанных солнечным магнитным полем, а оно совсем другое, не такое, как на нашей планете. Считается, что напряжённость магнитного поля у Солнца составляет около 50 гаусс, а магнитное поле Земли слабее его в 100 раз. Соответственно, когда солнечная активность растёт и количество солнечных пятен увеличивается, магнитное поле нашей звезды начинает изменяться.

Скорость солнечного вихря, который обрушится на Землю 12 июня, будет выше 400 км/с. Фото © Unsplash

Скорость солнечного ветра в направлении Земли обычно составляет около 400 км/с. Но мы говорим о высокой солнечной активности, поэтому, когда на поверхности Солнца будут образовываться корональные отверстия, направленные к поверхности нашей планеты, речь будет идти уже о настоящем солнечном вихре. Внезапные изменения скорости солнечного ветра влияют на форму магнитосферы Земли и могут вызывать геомагнитные бури, которые способны порождать нарушения в наземной связи и, разумеется, угнетать наше с вами самочувствие.

Прогноз магнитных бурь на июнь 2023 года

Уже вечер 11 июня отметится возбуждённой геомагнитной обстановкой. 12 июня солнечная активность максимальной, а 13 июня пойдёт на спад. Чувствительные к таким явлениями люди непременно ощутят на себе, как меняется магнитный фон. Эти изменения могут повышать вязкость крови, нарушать сердечный ритм и влиять на работу опорно-двигательного аппарата.

Прогноз магнитных бурь на вторую половину июня от лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

Как повлияет магнитная буря 12 июня на здоровье человека

Как известно, все люди делятся на метеозависимых и тех, кто ощущает на себе влияние солнечной активности только при очень высоких её показателях. Но магнитные бури в любом случае влияют на здоровье человека, даже если он этого не замечает или склонен списывать на какие-то другие факторы. Считается, что женщины более восприимчивы к геомагнитным колебаниям, но повышенную эмоциональную лабильность, проблемы со сном и аппетитом, перенапряжение и скачки артериального давления может ощутить на себе любой человек независимо от пола и возраста.

Женский пол и возраст старше 60 лет — основные факторы риска, когда речь идёт о магнитных бурях. Фото © Unsplash

Врачи советуют метеозависимым людям всегда иметь под рукой прогноз солнечной активности и быть готовыми принимать необходимые профилактические меры. Вот некоторые из возможных симптомов, которые могут испытывать метеопаты во время магнитных бурь:

Головная боль и мигрень.

Ухудшение сердечно-сосудистых заболеваний.

Нарушение сна.

Повышенный уровень стресса и раздражительность.

Усталость и снижение работоспособности.

Боль в суставах и мышцах.

По словам сердечно-сосудистого хирурга, заведующей отделением сосудистой хирургии ЧУЗ "Центральная клиническая больница "РЖД-Медицина" Анастасии Акуловой, во время магнитных бурь проявляются субъективные симптомы ухудшения состояния больных, учащаются случаи повышения артериального давления, развитие тромбоза и аритмии.

В день, когда на Солнце происходит вспышка, число случаев инфаркта миокарда увеличивается, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, а также риск развития инсульта увеличивается до 47%. Самое распространённое недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащённое сердцебиение, затруднённое дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боль в суставах, ломоту в костях Анастасия Акулова

У тех, кто имеет хронические заболевания, возможно обострение недугов. Например, это пациенты с хронической сердечной или венозной недостаточностью. У гипертоников может повышаться давление, у пациентов с варикозной болезнью возрастает риск тромбоэмболических осложнений.

В дни магнитных бурь старайтесь меньше нервничать, исключить употребление алкоголя и никотина, ограничить кофе и крепкий чай, пить больше воды, высыпаться и не давать себе чрезмерные физические нагрузки Сердечно-сосудистый хирург Анастасия Акулова

Во время магнитных бурь 12 июня стоит быть осторожными при работе с электричеством и информацией. Для важных данных лучше сделать резервную копию. На ночь стоит отключать все электроприборы из розеток. Магнитные бури могут усиливать электромагнитные поля, которые есть вокруг каждого электрического прибора, и это будет негативно отражаться на качестве сна.

Авторы Марина Калегина