Магнитные бури в июне 2023 года — прогноз солнечной активности на месяц

Прогноз геомагнитной обстановки на июнь 2023 года неутешительный: активность Солнца в некоторые дни будет повышенной, ожидаются магнитные бури. В какие дни нужно соблюдать осторожность? Чего нельзя делать во время магнитных бурь? Читайте на Life.ru

Учёные отмечают, что в последнее время заметно участились вспышки на Солнце, а это приводит к большей интенсивности природного явления, которое принято называть магнитными (геомагнитными, солнечными) бурями. Причиной возникновения магнитных бурь является значительное усиление солнечной активности против обычного, когда наша звезда "выстреливает" в сторону Земли мощным потоком заряженных частиц. Поток частиц сталкивается с магнитным полем Земли, вызывает в нём возмущения, которые уже и приводят к различным эффектам, таким как перебои в радиосвязи, показаниях компасов, северное сияние.

Давно известно, что магнитные бури влияют не только на работу электроники, но и на здоровье человека. Они могут повышать вязкость крови, нарушать сердечный ритм и влиять на работу опорно-двигательного аппарата.



Важно знать, в какие дни они проходят и с какой мощностью. Чтобы не пропустить начало геомагнитных штормов, специалисты проводят исследования, фиксируют показания и публикуют их в открытом доступе, после чего составляются таблицы, которые удобно использовать при планировании повседневных дел.