Магнитные бури в июне 2023 года — прогноз солнечной активности на месяц
Прогноз геомагнитной обстановки на июнь 2023 года неутешительный: активность Солнца в некоторые дни будет повышенной, ожидаются магнитные бури. В какие дни нужно соблюдать осторожность? Чего нельзя делать во время магнитных бурь? Читайте на Life.ru
В июне 2023 года ожидается как минимум два мощных геомагнитных всплеска, которые отразятся на самочувствии. Фото © Unsplash
Учёные отмечают, что в последнее время заметно участились вспышки на Солнце, а это приводит к большей интенсивности природного явления, которое принято называть магнитными (геомагнитными, солнечными) бурями. Причиной возникновения магнитных бурь является значительное усиление солнечной активности против обычного, когда наша звезда "выстреливает" в сторону Земли мощным потоком заряженных частиц. Поток частиц сталкивается с магнитным полем Земли, вызывает в нём возмущения, которые уже и приводят к различным эффектам, таким как перебои в радиосвязи, показаниях компасов, северное сияние.
Давно известно, что магнитные бури влияют не только на работу электроники, но и на здоровье человека. Они могут повышать вязкость крови, нарушать сердечный ритм и влиять на работу опорно-двигательного аппарата.
Важно знать, в какие дни они проходят и с какой мощностью. Чтобы не пропустить начало геомагнитных штормов, специалисты проводят исследования, фиксируют показания и публикуют их в открытом доступе, после чего составляются таблицы, которые удобно использовать при планировании повседневных дел.
Прогноз магнитных бурь на июнь 2023 года для метеочувствительных людей
Магнитное поле Земли может изменяться стремительно, некоторые атмосферные бури предсказать довольно сложно, и тем не менее примерный и краткосрочный прогноз эксперты уже освоили.
Важно помнить: когда планета будет находиться под геомагнитными атаками разной интенсивности, мы можем чувствовать себя более вспыльчивыми и нетерпимыми, чем обычно, дети могут больше капризничать. Во время особенно сильных колебаний магнитного поля можно ощущать лёгкое головокружение, излишнюю возбудимость нервной системы.
Во время магнитных бурь часто болит голова, люди хуже спят и быстро теряют эмоциональное равновесие. Фото © Unsplash
- 1 июня будет слабая магнитная буря. Пострадать могут люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Стоит снизить физическую активность и постараться настроиться на позитив.
- 2, 3, 4 июня негативного влияния возмущения магнитосферы не ожидается.
- 5 и 6 июня — спокойные дни.
- 7 июня — слабая магнитная буря до двух баллов, которая зацепит только особо чувствительных людей.
- 8 июня у метеочувствительных людей может появиться резкая или пульсирующая головная боль. Люди с диагнозом "сердечное заболевание" почувствуют сбой ритма сердца. У гипертоников может резко подскочить давление.
- 9 июня — ещё одна неприятная летняя дата, которая может спровоцировать появление у метеочувствительного человека изменений качества сна, появление в поведении склочности, раздражённости.
- 10 июня магнитные бури будут на спаде, их мощность станет уменьшаться, но особо чувствительные к ним люди также будут ощущать ухудшение самочувствия. Поможет приём привычных медикаментов.
- 11 июня ожидается средняя по силе магнитная буря, которая может повлиять на работоспособность и настроение.
- 12 июня — слабые магнитные возмущения.
- 13 и 14 июня — спокойные дни.
- 15 и 16 июня — слабые магнитные возмущения, которые не окажут влияния на самочувствие.
- 17 июня — спокойный день.
- 18 и 19 июня — слабая магнитная буря. День может отметиться вашим раздражённым состоянием и внезапной апатией ко всему, что происходит вокруг.
- 20, 21, 22, 23, 24 июня — спокойные дни.
- 25, 26, 27 июня — слабая магнитная буря.
- 28 июня — магнитная буря силой до четырёх баллов.
- 29 и 30 июня — слабые возмущения магнитного поля Земли, которые повлияют только на самых чувствительных.
Календарь магнитных бурь на июнь 2023. Инфографика © LIFE
Лунный календарь на июнь: неблагоприятные дни
Справедливо отметить, что не только солнечная активность может попортить людям самочувствие и настроение. Астрологи заверяют, что Луна также играет важную роль в жизни человека и может как положительно, так и отрицательно сказываться на самочувствии чувствительных людей.
Луна — ещё одно небесное тело, из-за которого мы теряем равновесие. Фото © Unsplash
В июне 2023 года неблагоприятными днями по лунному календарю будут:
- 4 июня (полнолуние). Луна находится в пиковой точке. Организм очень тяжело переносит любые изменения и крайне негативно реагирует на них. Под действием эмоций человек идёт на необдуманные решения и поступки.
- 18 июня (новолуние). Данная фаза является полной противоположностью. Проблемы со здоровьем возникают из-за дефицита энергии. Как правило, в такие моменты появляется сильная усталость и апатия.
- 10 и 26 июня (Луна в первой и третьей четверти). Эти дни будут тяжёлыми для эмоциональных людей. Они становятся более вспыльчивыми и восприимчивыми к внешним факторам.
- 2, 11, 17 и 26 июня (сатанинские лунные сутки). В такие моменты сильно проявляются негативные качества человека: злоба, агрессия, жадность, зависть. Хоть прямого влияния на здоровье они не несут, но под влиянием Луны появляется склонность к необдуманным решениям и поступкам.
Как влияют магнитные бури на здоровье человека
Люди делятся на метеозависимых и тех, кто ощущает на себе влияние солнечной активности только при очень высоких её показателях.
В любом случае магнитные бури довольно часто влияют на здоровье человека, в основном довольно негативно. Хоть влияние это разное, есть несколько симптомов, которые чаще всего выделяются врачами и специалистами по сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системе:
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- Головная боль.
- Резкие скачки артериального давления
- Головокружение.
- Учащённое сердцебиение.
- Затруднённое дыхание.
- Нарушение сна, бессонница.
- Рассеянность, раздражительность, тревожность.
- Усталость.
- Боль в суставах, ломота в костях.
- Обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями.
Рекомендации врачей при магнитных бурях
— Магнитная буря — это стресс для организма. Противостоять именно магнитной буре человек ещё не научился, поэтому во время такого стресса желательно ограничить те стрессы, с которыми мы научились бороться: не употреблять алкоголь, избегать перепадов температуры, переохлаждения или, наоборот, перегрева, например сауны или пляжа, — сообщил Лайфу кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, терапевт медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Сергей Васильев.
Чтобы защититься или хотя бы относительно легко перенести период сильных магнитных бурь, необходимо к ним подготовиться.
Специалисты рекомендуют заранее снизить физическую активность, чаще принимать контрастный душ, меньше есть вредной пищи, ограничить себя в употреблении алкоголя. Питаться в эти особенные дни стоит легче, разнообразнее и здоровее, пить побольше воды, а также следить за своим эмоциональным состоянием: стараться не нервничать и избегать стресса.
Также существует ряд противопоказаний, то есть перечень того, чего лучше не делать во время мощной солнечной активности:
- Во время геомагнитных штормов стоит избегать работы со сложной техникой.
- Нежелательно садиться за руль, даже если вы не относите себя к метеочувствительным людям.
- По возможности метеопату лучше отказаться от работы, которая требует сосредоточенности и внимания.
- Не используйте слишком часто телефон или компьютер.
- Не занимайтесь тяжёлой физической работой.
Эти простые, на первый взгляд, рекомендации помогут подготовиться и перенести период магнитных штормов намного легче.