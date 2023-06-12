В Калининграде загорелся офис на территории бывшего завода "Кварц"
В Калининграде загорелся офис на территории бывшего завода. Обложка © Telegram / МЧС России
В Калининграде загорелся офис на территории бывшего завода "Кварц". Об этом заявили в пресс-службе МЧС. На кадрах, которые ведомство опубликовало в телеграм-канале, территория окутана дымом. Видно, что огонь повредил крыши.
В Калининграде загорелся офис на территории бывшего завода. Видео © Telegram / МЧС России
"Сотрудники МЧС России в Калининграде ликвидируют пожар площадью 1300 квадратных метров. В тушении принимают участие 47 человек, задействовано 11 единиц техники. Проводится наращивание сил и средств", — отметили в МЧС.
Ранее в центре Москвы на Тверском бульваре произошёл пожар — над многоэтажным домом поднимается чёрный дым. Лайф публиковал видео с места ЧП.