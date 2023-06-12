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12 июня, 18:52

В Калининграде загорелся офис на территории бывшего завода "Кварц"

<p>В Калининграде загорелся офис на территории бывшего завода. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_official/9372?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

В Калининграде загорелся офис на территории бывшего завода. Обложка © Telegram / МЧС России

В Калининграде загорелся офис на территории бывшего завода "Кварц". Об этом заявили в пресс-службе МЧС. На кадрах, которые ведомство опубликовало в телеграм-канале, территория окутана дымом. Видно, что огонь повредил крыши.

В Калининграде загорелся офис на территории бывшего завода. Видео © Telegram / МЧС России

"Сотрудники МЧС России в Калининграде ликвидируют пожар площадью 1300 квадратных метров. В тушении принимают участие 47 человек, задействовано 11 единиц техники. Проводится наращивание сил и средств", — отметили в МЧС.

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Никита Осипов
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