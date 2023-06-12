В Якутске горит мусорный полигон, есть угроза перехода огня на лесной массив

В Якутске произошло возгорание на одном из мусорных полигонов города. Как сообщили в пресс-службе Минэкологии региона, существует угроза перехода огня на лесные массивы.

"Существует угроза перекидывания огня на лесной массив. Принимаются все превентивные меры по недопущению перекидывания огня на лесной массив, также решается вопрос привлечения дополнительных сил и средств", — сказано в сообщении.

Площадь возгорания на данный момент составляет 600 квадратных метров. Что послужило его причиной, пока не известно. Первый заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников также подчеркнул, что такого интенсивного горения на полигоне не было больше года.