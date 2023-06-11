В Петербурге на территории бывшего СИЗО "Кресты" вспыхнул пожар

Пожар произошёл на территории бывшего СИЗО № 1 "Кресты" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского главка МЧС России.

Пожар в "Крестах" в Санкт-Петербурге. Видео © VK / Питер Решает

"11 июня в 19:42 поступило сообщение о пожаре по адресу Калининский район, Арсенальная набережная, дом 7. В двухэтажном неэксплуатируемом здании происходит горение на площади 50 квадратов", — говорится в сообщении.

В 20:35 пожар удалось ликвидировать. К тушению привлекались три единицы техники МЧС и 15 человек личного состава. Сведений о пострадавших нет, обстоятельства произошедшего выясняются.

СИЗО "Кресты" был открыт в Петербурге в 1892 году, здания комплекса внесены в реестр объектов культурного наследия народов России. В конце мая УФСИН по Северной столице и Ленобласти передало здания бывшего изолятора компании "Дом.рф".