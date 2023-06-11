Регион

Уведомления отключены

11 июня, 18:09

В Петербурге на территории бывшего СИЗО "Кресты" вспыхнул пожар

Пожар произошёл на территории бывшего СИЗО № 1 "Кресты" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского главка МЧС России.

Пожар в "Крестах" в Санкт-Петербурге. Видео © VK / Питер Решает

"11 июня в 19:42 поступило сообщение о пожаре по адресу Калининский район, Арсенальная набережная, дом 7. В двухэтажном неэксплуатируемом здании происходит горение на площади 50 квадратов", — говорится в сообщении.

В 20:35 пожар удалось ликвидировать. К тушению привлекались три единицы техники МЧС и 15 человек личного состава. Сведений о пострадавших нет, обстоятельства произошедшего выясняются.

СИЗО "Кресты" был открыт в Петербурге в 1892 году, здания комплекса внесены в реестр объектов культурного наследия народов России. В конце мая УФСИН по Северной столице и Ленобласти передало здания бывшего изолятора компании "Дом.рф".

Три члена многодетной семьи погибли на отдыхе в Ейске

Три члена многодетной семьи погибли на отдыхе в Ейске

Ранее Лайф сообщал, что москвич выпрыгнул с девятого этажа и погиб, пытаясь спастись от пожара. Прибывшие на место происшествия экстренные службы обнаружили его тело под окнами дома.

Обложка ©

Кадр из видео VK / Питер Решает

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров