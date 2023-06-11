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11 июня, 16:55

Три члена многодетной семьи погибли на отдыхе в Ейске

В Ейске при пожаре в частном доме погибли супруги и их 12-летний сын

При пожаре в Ейске в доме погибли супруги и их 12-летний сын, возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России, опубликовав видео с места.

Следователи находятся в доме в Ейске, где во время пожара погибли супруги и их 12-летний сын. Видео © Telegram / Следком

"Следственными органами СУ СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", по факту пожара в одном из домов, расположенных на улице Мира в Ейске, в результате которого погибли супруги и их 12-летний сын", — отметили в ведомстве.

Супруги с тремя детьми 8 июня приехали на отдых в Ейск из Владимирской области. Семья арендовала дом. Сегодня рано утром там произошло возгорание, на место вызвали пожарных. После ликвидации огня в помещении и были обнаружены тела погибших. Мужчине было 37 лет, его жене — 43. Возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела.

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В Москве в пожаре, где погиб ребёнок, пострадало ещё четверо детей и двое взрослых

Ранее Лайф писал, что москвич выпрыгнул с 9-го этажа и погиб, пытаясь спастись от пожара. Прибывшие на место происшествия экстренные службы обнаружили его тело под окнами дома.

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Telegram / Следком

Никита Осипов
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