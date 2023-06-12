В гостинице на северо-востоке Москвы произошёл пожар
В гостинице на проспекте Мира на северо-востоке Москвы произошёл пожар
В гостинице на проспекте Мира на северо-востоке Москвы произошёл пожар. По данным экстренных служб, огонь распространился на площади 60 квадратных метров.
Как сообщили Лайфу в городском управлении МЧС, эпицентр огня был зафиксирован на пятом этаже семиэтажного здания. Информации о пострадавших и о причинах происшествия пока не поступало. По данным из открытых источников, по указанному адресу находится гостиница Tolstoy Apart и апартаменты ЖК "Парк мира".
Ранее Лайф писал, что пожар произошёл в автосервисе на Люблинской улице в Москве, огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. При пожаре уничтожено и повреждено примерно 15 машин. Точную причину возгорания получится установить по итогам пожарно-технической экспертизы.
t.me / МЧС РФ (Архивное фото)