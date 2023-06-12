В гостинице на северо-востоке Москвы произошёл пожар

В гостинице на проспекте Мира на северо-востоке Москвы произошёл пожар. По данным экстренных служб, огонь распространился на площади 60 квадратных метров.

Как сообщили Лайфу в городском управлении МЧС, эпицентр огня был зафиксирован на пятом этаже семиэтажного здания. Информации о пострадавших и о причинах происшествия пока не поступало. По данным из открытых источников, по указанному адресу находится гостиница Tolstoy Apart и апартаменты ЖК "Парк мира".