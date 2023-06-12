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11 июня, 21:41

В гостинице на северо-востоке Москвы произошёл пожар

В гостинице на проспекте Мира на северо-востоке Москвы произошёл пожар

В гостинице на проспекте Мира на северо-востоке Москвы произошёл пожар. По данным экстренных служб, огонь распространился на площади 60 квадратных метров.

Как сообщили Лайфу в городском управлении МЧС, эпицентр огня был зафиксирован на пятом этаже семиэтажного здания. Информации о пострадавших и о причинах происшествия пока не поступало. По данным из открытых источников, по указанному адресу находится гостиница Tolstoy Apart и апартаменты ЖК "Парк мира".

В Петербурге на территории бывшего СИЗО "Кресты" вспыхнул пожар

В Петербурге на территории бывшего СИЗО "Кресты" вспыхнул пожар

Ранее Лайф писал, что пожар произошёл в автосервисе на Люблинской улице в Москве, огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. При пожаре уничтожено и повреждено примерно 15 машин. Точную причину возгорания получится установить по итогам пожарно-технической экспертизы.

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t.me / МЧС РФ (Архивное фото)

Оксана Попова
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