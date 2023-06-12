Названа причина пожара в ресторане "Армения" на Тверском бульваре

В центре Москвы на Тверском бульваре произошло возгорание в ресторане "Армения", после чего были срочно эвакуированы посетители. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

Место пожара на Тверском бульваре — ресторан "Армения". Видео © t.me / SHOT

Как пишет телеграм-канал SHOT, более 20 посетителей ресторана были эвакуированы после того, как в помещении началось слабое задымление. Прибывшие пожарные предварительно установили, что причиной пожара послужила вспышка жировых отложений в помещении для приготовления пищи, расположенном на первом этаже жилого дома. Сведений о пострадавших не поступало.