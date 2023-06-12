Регион

Уведомления отключены

12 июня, 19:21

Названа причина пожара в ресторане "Армения" на Тверском бульваре

Вспышка жира на кухне стала причиной пожара в ресторане "Армения" в Москве

В центре Москвы на Тверском бульваре произошло возгорание в ресторане "Армения", после чего были срочно эвакуированы посетители. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

Место пожара на Тверском бульваре — ресторан "Армения". Видео © t.me / SHOT

Как пишет телеграм-канал SHOT, более 20 посетителей ресторана были эвакуированы после того, как в помещении началось слабое задымление. Прибывшие пожарные предварительно установили, что причиной пожара послужила вспышка жировых отложений в помещении для приготовления пищи, расположенном на первом этаже жилого дома. Сведений о пострадавших не поступало.

Названа причина пожара в Орехово-Зуеве, где сгорели двое детей и двое взрослых

Названа причина пожара в Орехово-Зуеве, где сгорели двое детей и двое взрослых

Ранее Лайф писал, что в центре Москвы произошёл пожар в многоэтажном доме на Тверском бульваре. На кадрах видно, что над многоэтажным домом поднялся чёрный дым.

Обложка ©

t.me / SHOT

Арина Родионова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров