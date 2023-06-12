Названа причина пожара в Орехово-Зуеве, где сгорели двое детей и двое взрослых

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в подмосковном Орехово-Зуеве, который унёс жизни четырёх человек, в том числе двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Страшный пожар в доме в подмосковном Орехово-Зуеве. Обложка © T.me / gsuskmosobl

Дело открыто по статье "Причинение смерти по неосторожности". Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. По результатам проверки будет назначен комплекс экспертиз. Установление всех обстоятельств пожара в частном доме контролирует Орехово-Зуевская городская прокуратура.