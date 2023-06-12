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12 июня, 05:40

Названа причина пожара в Орехово-Зуеве, где сгорели двое детей и двое взрослых

После гибели двух взрослых и двух детей при пожаре в Орехово-Зуеве завели дело

<p>Страшный пожар в доме в подмосковном Орехово-Зуеве. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/gsuskmosobl/1288" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gsuskmosobl</a></p>

Страшный пожар в доме в подмосковном Орехово-Зуеве. Обложка © T.me / gsuskmosobl

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в подмосковном Орехово-Зуеве, который унёс жизни четырёх человек, в том числе двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Страшный пожар в доме в подмосковном Орехово-Зуеве. Обложка © T.me / gsuskmosobl

Страшный пожар в доме в подмосковном Орехово-Зуеве. Обложка © T.me / gsuskmosobl

Дело открыто по статье "Причинение смерти по неосторожности". Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. По результатам проверки будет назначен комплекс экспертиз. Установление всех обстоятельств пожара в частном доме контролирует Орехово-Зуевская городская прокуратура.

Напомним, возгорание произошло в деревне Яковлево Орехово-Зуева, пламя распространилось на площади 35 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные ликвидировали горение, однако позже были найдены тела погибших: двух женщин 1947 и 1969 года рождения, а также двоих детей 2017 года рождения.

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Иван Косицын
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