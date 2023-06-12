Регион

Уведомления отключены

12 июня, 02:22

Страшный пожар в Орехово-Зуеве унёс жизни двух маленьких детей и взрослых

При пожаре в подмосковном Орехово-Зуеве погибли четыре человека, в их числе дети

<p>Пожар в подмосковном Орехово-Зуеве унёс жизни двух взрослых и двух шестилетних детей. Обложка © Предоставлено Лайфу в пресс-службе МЧС по Московской области</p>

Пожар в подмосковном Орехово-Зуеве унёс жизни двух взрослых и двух шестилетних детей. Обложка © Предоставлено Лайфу в пресс-службе МЧС по Московской области

Страшный пожар в подмосковном Орехово-Зуеве унёс жизни четырёх человек. Как рассказали Лайфу в областном управлении МЧС, в числе погибших — два шестилетних ребёнка.

По нашим данным, пожар произошёл в деревне Яковлево Орехово-Зуева, пламя распространилось на площади 35 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные ликвидировали горение в 03:11 мск, однако позже были найдены тела погибших: двух женщин 1947 и 1969 года рождения, а также двоих детей 2017 года рождения.

Что послужило причиной пожара, пока не известно. На кадрах, которые предоставили Лайфу в ведомстве, видно, что деревянный дом выгорел полностью.

Лайф публикует видео с места пожара на проспекте Вернадского, где погиб человек

Лайф публикует видео с места пожара на проспекте Вернадского, где погиб человек

Ранее Лайф писал, что при пожаре в Ейске в доме погибли супруги и их 12-летний сын, возбуждено уголовное дело. Супруги с тремя детьми 8 июня приехали на отдых в Ейск из Владимирской области и арендовали дом. Вчера рано утром там произошло возгорание, на место вызвали пожарных. После ликвидации огня в помещении и были обнаружены тела погибших.

Оксана Попова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров