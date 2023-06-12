Страшный пожар в Орехово-Зуеве унёс жизни двух маленьких детей и взрослых
При пожаре в подмосковном Орехово-Зуеве погибли четыре человека, в их числе дети
Пожар в подмосковном Орехово-Зуеве унёс жизни двух взрослых и двух шестилетних детей. Обложка © Предоставлено Лайфу в пресс-службе МЧС по Московской области
Страшный пожар в подмосковном Орехово-Зуеве унёс жизни четырёх человек. Как рассказали Лайфу в областном управлении МЧС, в числе погибших — два шестилетних ребёнка.
По нашим данным, пожар произошёл в деревне Яковлево Орехово-Зуева, пламя распространилось на площади 35 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные ликвидировали горение в 03:11 мск, однако позже были найдены тела погибших: двух женщин 1947 и 1969 года рождения, а также двоих детей 2017 года рождения.
Что послужило причиной пожара, пока не известно. На кадрах, которые предоставили Лайфу в ведомстве, видно, что деревянный дом выгорел полностью.
Ранее Лайф писал, что при пожаре в Ейске в доме погибли супруги и их 12-летний сын, возбуждено уголовное дело. Супруги с тремя детьми 8 июня приехали на отдых в Ейск из Владимирской области и арендовали дом. Вчера рано утром там произошло возгорание, на место вызвали пожарных. После ликвидации огня в помещении и были обнаружены тела погибших.