Страшный пожар в Орехово-Зуеве унёс жизни двух маленьких детей и взрослых

Страшный пожар в подмосковном Орехово-Зуеве унёс жизни четырёх человек. Как рассказали Лайфу в областном управлении МЧС, в числе погибших — два шестилетних ребёнка.

По нашим данным, пожар произошёл в деревне Яковлево Орехово-Зуева, пламя распространилось на площади 35 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные ликвидировали горение в 03:11 мск, однако позже были найдены тела погибших: двух женщин 1947 и 1969 года рождения, а также двоих детей 2017 года рождения.

Что послужило причиной пожара, пока не известно. На кадрах, которые предоставили Лайфу в ведомстве, видно, что деревянный дом выгорел полностью.