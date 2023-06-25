День дружбы славян, День моряка, Пётр-солнцеворот: Какие праздники и приметы 25 июня Сегодня, 25 июня 2023 года, мы вспоминаем, как много в мире славянских народов, чествуем работников торгового флота, без чьего труда современный мир уже не представить, и работников статистики, которые разбираются в огромном объёме данных, поступающих со всей страны. 24 июня, 21:01 День дружбы и единения славян отмечается 25 июня. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

День дружбы и единения славян

Сегодня, 25 июня, в России и других странах отмечается День дружбы и единения славян. Вот несколько фактов о нём: Международный неофициальный праздник.

Учреждён в 90-х годах после распада СССР.

Отмечается ежегодно 25 июня, дата не переносится.

Не является нерабочим днём, если не выпадает на таковой.

Отмечается в том числе фестивалями славянской культуры.

Славяне — это огромная языковая и культурная общность народов. Общая численность славян составляет 300–350 миллионов человек. Есть западные славяне (поляки, чехи, словаки, кашубы и лужичане), южные (болгары, сербы, хорваты, боснийцы, словенцы, черногорцы, македонцы) и восточные (русские, белорусы и украинцы). На славян приходится основная часть населения России, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Хорватии, Словакии, Болгарии, Сербии и Черногории.

В День дружбы и единения славян, который отмечается сегодня, в разных странах проводятся культурные мероприятия, посвящённые традициям и культуре предков. Много лет в месте, где сходятся границы России, Украины и Белоруссии, проходил фестиваль "Славянское единство", однако уже давно эта традиция нарушена. С 2014 года Украина в этом мероприятии не участвует.

День моряка

25 июня 2023 года отмечается День моряка. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Также 25 июня в России и за рубежом отмечается международный праздник День моряка. Рассказываем о нём: Отмечается ежегодно 25 июня, дата не сдвигается.

Официальный международный праздник.

Учреждён в 2010 году.

Инициатор — входящая в ООН Международная морская организация.

Специальный день для людей всех морских гражданских профессий необходим, чтобы отметить их вклад в дело международной торговли, мировой экономики. Сегодня свой профессиональный праздник отмечает около 1,5 миллиона человек, работающих в перевозках по морю. Посвящён День моряка именно работникам торгового флота, которые, в отличие от военных моряков, своего праздника долго не имели.

Этот праздник напрямую касается России, ведь наша страна стоит на берегах 14 морей и трёх океанов, её морская граница растянулась на 42 тысячи километров. Через Северный Ледовитый океан проходит Северный морской путь — кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Если среди ваших знакомых или близких есть моряки, обязательно сегодня поздравьте их!

День работника статистики в России

25 июня в России отмечается День работника статистики. Фото © Freepik / Pressfoto

На сегодняшний день, 25 июня 2023 года, в России выпадает также профессиональный праздник — День работника статистики. Вот что известно о нём: Отмечается ежегодно 25 июня.

Дата не смещается.

Официальный профессиональный праздник.

Установлен в 2015 году указом президента РФ.

Нерабочим днём не является, если не выпадает на выходной.

Отмечается среди работников статистики.

В Росстате работают тысячи человек, они собирают, анализируют и выдают миллиарды единиц информации. На основании этих данных затем власти страны принимают решения, какую часть населения нужно дополнительно поддержать, что поменять в экономике.

Дата для Дня работника статистики выбрана не случайно. Именно в этот день в 1811 году в Российском государстве появился первый отдел статистики, вошедший тогда в структуру царской полиции. Однако сбор сведений для эффективной работы государства вёлся ещё в глубокой древности. Первые сведения об этом относятся к IX веку: чиновники собирали информацию об объектах обложения данью. А уже в XIII веке на Руси проводилась перепись населения. Поздравляем работников статистики с их профессиональным праздником!

Герои фильма Эльдара Рязанова "Служебный роман" — как раз работники учреждения статистики. Видео © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Всероссийский день национальной гордости

Сегодня, 25 июня 2023 года, также можно отметить Всероссийский день национальной гордости. Вот что известно об этом празднике: Отмечается ежегодно 25 июня, дата не смещается.

Неофициальный российский праздник.

Выходным не является, традиции празднования не сложились.

25 июня отмечается Всероссийский день национальной гордости. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Как утверждается, Всероссийский день национальной гордости начали отмечать в 90-х годах прошлого века, однако очевидно, что он не получил широкого распространения. Вероятно, одна из причин — празднование Дня России 12 июня, который, по сути, и стал Днём национальной гордости россиян, отмечается широко по всей стране. Впрочем, сегодня — ещё один замечательный день для добрых слов в адрес Родины. Можно поздравить друг друга со Всероссийским днём национальной гордости.

День города в Новосибирске

25 июня отмечается День города в Новосибирске. Фото © novo-sibirsk.ru

В Новосибирске 24 и 25 июня отмечается День города. Основные торжества развернутся именно в эти дни. Вот что известно об этой дате: Праздник муниципального значения.

Отмечается ежегодно, дата выбирается мэрией города.

В этом году День города в Новосибирске отмечается 25 июня.

Запланированы масштабные празднества и гулянья.

Новосибирск образован в 1893 году как посёлок строителей железнодорожного моста через Обь. 24 июля 1894 года состоялась торжественная закладка первой опоры моста. Посёлок быстро разрастался и получил название Новониколаевский. К 1903 году он уже получил статус безуездного города. В 1912 году Новониколаевск стал первым городом России, где было введено всеобщее начальное образование. Переименован в Новосибирск был в 1925 году, уже при советской власти. Теперь это третий город в России по численности населения после Москвы и Санкт-Петербурга.

В этом году праздничная программа, посвящённая Дню города Новосибирска, была открыта плац-парадом на Красном проспекте. Сегодня же там утром пройдут "Зарядка с олимпийскими чемпионами", мастер-классы проекта "Город танцует", программа "Город поёт", гастрономический фестиваль "Сибирская кухня" и много других мероприятий. От салюта в этом году было решено отказаться. Завершится День города 25 июня совместным выступлением духовых оркестров. Поздравляем жителей Новосибирска с этим замечательным праздником — Днём города.

Именинники 25 июня

25 июня именины отмечает российский актёр Андрей Мерзликин. Фото © ТАСС / Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Сегодняшний день, 25 июня 2023 года, богат на именинников. Праздник отмечают обладатели следующих замечательных имён: Православные: Андрей

Анна

Арсений

Вассиан

Ефросинья

Иван

Иона

Ираклемон

Онуфрий

Пётр

Степан (Стефан)

Феофил Католические: Доротея

Люция

Вильгельм

Приметы 25 июня

Пётр-солнцеворот

25 июня православные чтут память преподобного Петра Афонского. Он родился в Греции, был воином и во время войны с сирийцами попал в плен. Затем бежал, дошёл до Рима и там ушёл в монахи. Согласно преданию, однажды ему случилось видение, где Богородица указала на гору, в которой он должен провести остаток своей жизни. Пётр послушался. Там он и скончался. Считается, что мощи его стали исцелять людей.

На Руси этот день называли Пётр-солнцеворот в память о Петре Афонском и в честь того, что ночь теперь начинала увеличиваться, а день — сокращаться. Было ещё два названия этого праздника: Пётр-капустник и Пётр-рыболов. Считалось, что это последний день, в который можно высаживать рассаду, а также что 25 июня — хороший день для рыбалки.

Приметы на Петра-солнцеворота

Солнечно — к зелёному покосу.

Есть на Петра-солнцеворота дождь — покосу быть мокрым.

Белые тучи — быть граду.

Авторы Вадим Андреев