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Подшофе к звёздам: Как топ-менеджер Центра подготовки космонавтов Дубинин гоняет пьяным за рулём

Суд в подмосковном Щёлкове наказал замначальника научно-исследовательского испытательного Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Владимира Дубинина, которого поймали пьяным за рулём. Как живут топ-менеджеры ЦПК?

14 июня, 23:40
<p>Замначальника ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина" Владимира Дубинина поймали пьяным за рулём. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов © Shutterstock © <a href="https://www.gctc.ru/print.php?id=5793" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gctc.ru</a></p>

Замначальника ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина" Владимира Дубинина поймали пьяным за рулём. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов © Shutterstock © gctc.ru

Что произошло с Дубининым

Как стало известно из базы данных суда, замначальника ЦПК 56-летний Владимир Дубинин был за рулём своей Toyota Camry. В районе дома 12 ЗАТО "Звёздный городок" Московской области его остановил для проверки автоинспектор. Все признаки говорили о том, что водитель пьян. Гаишник в присутствии понятых проверил Дубинина алкотестером, который показал превышение нормы в 3 раза — 1 промилле. Инспектор оформил бумаги и отправил их в суд.

24 мая суд лишил топ-менеджера ЦПК прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Из постановления следует, что Дубинин осознал вину и раскаялся. Однако, как выяснил Лайф, для него это не впервые. Несколько лет назад его уже привлекали к ответственности за управление "Жигулями" без водительских прав в нетрезвом состоянии.

  • Выдержки из постановления суда, лишившего Владимира Дубинина прав за пьяную езду. Скрин © 360.mo.msudrf.ru
    Выдержки из постановления суда, лишившего Владимира Дубинина прав за пьяную езду. Скрин © 360.mo.msudrf.ru
  • Решение суда по Владимиру Дубинину. Скрин © 360.mo.msudrf.ru
    Решение суда по Владимиру Дубинину. Скрин © 360.mo.msudrf.ru

Выдержки из постановления суда, лишившего Владимира Дубинина прав за пьяную езду. Скрин © 360.mo.msudrf.ru

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Сотрудники ЦПК не удивились истории с Дубининым.

— Вождение замдиректора в нетрезвом виде обнажило очередные проблемы ЦПК: пьянки на рабочих местах и факт того, что руководство не способно организовать нормальную систему работы, — поведали Лайфу сотрудники центра.

Они высказали и другие опасения. По их словам, прилегающие к территории ЦПК участки заросли кустами, внешне очень похожими на наркотическую коноплю. Возможно, плантация не дикая. Сотрудники центра надеются, что силовики проверят, кому она принадлежит.

  • Похожие на коноплю кусты у стен ФГБУ "НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА". Фото © LIFE
    Похожие на коноплю кусты у стен ФГБУ "НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА". Фото © LIFE
  • Похожие на коноплю кусты у стен ФГБУ "НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА". Фото © LIFE
    Похожие на коноплю кусты у стен ФГБУ "НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА". Фото © LIFE

Похожие на коноплю кусты у стен ФГБУ "НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА". Фото © LIFE

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Как живёт Владимир Дубинин

Уроженец Мариуполя Владимир Дубинин отвечает в ЦПК за науку и развитие. Он там работает очень давно: ещё с тех пор, когда эта структура Роскосмоса считалась военной частью. По совместительству Дубинин — доцент кафедры в МЭИ и рецензент диссертаций в Бауманке.

Согласно базе СПАРК, Дубинин является гендиректором и владельцем столичной стройфирмы "Открытое небо+", уже который год не сдающей отчётность и недостоверно указывающей руководство. Некогда эта компания участвовала в тендере, разыгранном ЦПК, но проиграла. Возможно, она создавала видимость конкуренции на аукционе.

Жена Дубинина Светлана — по профессии экономист. Какое-то время она возглавляла централизованную бухгалтерию — казённое учреждение Звёздного городка, где расположен ЦПК. В 2011 году Дубинина основала многопрофильную организацию "Активное обучение", которая неоднократно меняла названия и реорганизовывалась, а недавно была расформирована регистрирующим органом из-за неверного юрадреса и руководителя-номинала. Эта контора за время своего существования оказала различным школам и образовательным департаментам госуслуг на сумму свыше 1,4 млрд рублей. Шестнадцать раз с ней разрывали госконтракты, девять раз — с неустойками, трижды она попадала в реестр недобросовестных поставщиков.

  • Замглавы ФГБУ "НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА" Владимир Дубинин на службе. Фото © gctc.ru
    Замглавы ФГБУ "НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА" Владимир Дубинин на службе. Фото © gctc.ru
  • Замглавы ФГБУ "НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА" Владимир Дубинин на корпоративной вечеринке. Фото © социальные сети
    Замглавы ФГБУ "НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА" Владимир Дубинин на корпоративной вечеринке. Фото © социальные сети

Замглавы ФГБУ "НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА" Владимир Дубинин на службе. Фото © gctc.ru

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Семья Дубинина прописана в трёхкомнатной квартире стоимостью около 7 млн рублей в монолитной девятиэтажке на территории Звёздного городка. Изначально они получили эту жилплощадь на основании договора социального найма, но впоследствии приватизировали. Кругом лес и озёра. Рядом школа с углублённым изучением английского языка, детский сад с бассейном, спорткомплекс.

На жену Дубинина оформили элитную дачу в садовом товариществе "Космос" — это соседний от Звёздного городка посёлок. Домовладение Дубининых представляет собой 12 соток земли, просторный особняк и гостевой дом в окружении соснового бора. Подобная недвижимость может стоить до 65 млн рублей.

Своим фактическим и домашним адресом Владимир Дубинин указывает эллинг в районе Чумки крымской Феодосии. Эллинг — это сооружение, находящееся прямо на песчаном пляже, для проживания людей и ремонта/хранения судов.

— Эллинги Феодосии имеют выходы во двор и к морю. Во всех есть кухня-студия, вся необходимая мебель и техника, — расписывают плюсы такой недвижимости риелторы. Аренда обойдется до 18 тыс. рублей в сутки, покупка — до 25 млн рублей.

Есть у семьи и жилплощадь в Москве — двушка в кирпичной хрущёвке на Просторной улице (Преображенский район) стоимостью до 12 млн рублей.

  • Пример эллинга в Феодосии. Фото © eodosia-leto.com
    Пример эллинга в Феодосии. Фото © eodosia-leto.com
  • Дом, где прописаны Дубинины. Фото © Wikimapia.org / VasiliyK
    Дом, где прописаны Дубинины. Фото © Wikimapia.org / VasiliyK

Пример эллинга в Феодосии. Фото © eodosia-leto.com

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Кто руководит ЦПК

Формально контролировать Дубинина должен его шеф. Последние два года начальником Центра подготовки космонавтов является 55-летний Максим Харламов. В эту структуру он попал сразу после выпуска из Тамбовского высшего военного авиационного училища в 1989 году. Подоплёка того, как Харламов возглавил ЦПК, противоречива. По слухам, предыдущего руководителя то ли "ушли", то ли он сам уволился, не выдержав интриг подчинённых, среди которых был и Харламов.

Начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Максим Харламов прописан в четырёхкомнатной квартире в кирпичной одиннадцатиэтажке на территории Звёздного городка. Этот актив потянет на 15 млн рублей. На него оформлялось также домовладение в подмосковном рабочем поселении Свердловский на улице Парковой. Это 12 соток земли, красивый особняк, гараж на две машины и корпус для гостей. Рядом — усадьба Лукино-Варино, городские пруды и парк. Подобная недвижимость потянет на 40 млн рублей.

В нулевых годах Харламов купил 16 гектаров на улице Пионерской в подмосковном Королёве. С тех пор там выросли высотки бизнес-класса. В одном из корпусов в трёхкомнатной квартире ценой около 15 млн рублей живёт сын Харламова.

  • ЖК в Королёве. Фото © 2gis.ru
    ЖК в Королёве. Фото © 2gis.ru
  • Дача директора ЦПК. Фото © Google Maps
    Дача директора ЦПК. Фото © Google Maps

ЖК в Королёве. Фото © 2gis.ru

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Какие ещё скандалы были вокруг ЦПК

Пару лет назад туда в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Мошенничество", наведывались силовики с проверками. По версии следствия, ЦПК заплатил свыше миллиона рублей за так и не выполненные работы. Впрочем, обвинения никому не предъявили.

С 2006 года тянется эпопея с возведением жилого дома для космонавтов на территории ЦПК. Там неоднократно менялись подрядчики, переделывалась проектная документация, замораживались работы. В конце концов шефство над строительством взяла госкорпорация "Роскосмос". Был избран новый подрядчик — ООО "Воздвижение". В декабре 2021 года с ним был заключён госконтракт на 305 млн рублей. Но на данный момент, по сведениям Лайфа, дом так и не достроен.

Почему руководители Центра подготовки космонавтов позволяют себе садиться пьяными за руль?

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Авторы
Егор Пережогин
Егор Пережогин

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