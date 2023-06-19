Фанат НАТО и русофоб: Кому передал планы по уничтожению России миллиардер Джордж Сорос Как наследник империи по захвату стран Александр Сорос собирается "работать" на постсоветском пространстве. Что от него ждать России? 18 июня, 23:44 95-летний Джордж Сорос, его сын Александр Сорос. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia / World Economic Forum / Nathalie Schuller, © Shutterstock

Кому Сорос передал свой фонд

Ранее американский финансист-миллиардер Джордж Сорос заявлял, что никогда не допустит до правления фондом своих отпрысков, но, видимо, передумал. Стало известно и имя преемника: им оказался четвёртый ребёнок Сороса Александр, который является старшим сыном второй жены Сороса Сьюзан Вебер, которая была специалистом по американской истории.

На самом деле надежды на то, что Алекс Сорос как-то изменит политику отца, ничтожны. 37-летний миллиардер (в США его уже называют "коронованным наследником") родился в 1985 году в Нью-Йорке. Вырос в огромном поместье в Катоне, окончил школу в Стэмфорде и Нью-Йоркский университет. В 2018 году стал доктором исторических наук.

Кто такой Александр Сорос

На публику он сентиментально рассказывает о том, что всегда хотел "стать как все дети и играть в футбол на улице", а его студенческие друзья подыгрывают ему, вспоминая трогательные истории о том, как он отказывался от вечеринок ради учёбы и засыпал с томиком какого-нибудь немецкого философа в руках. Быть может, это был томик Ницше? Почему нет?

Однако молва и журналисты говорят о другой стороне жизни молодого богача — с вечеринками на яхтах в обществе супермоделей и другими известными излишествами. Кстати, среди гостей его особняка в Хэмптоне была замечена и Надя Толоконникова* — член группы Pussy Riot. Издательство Mail Online пишет, что ранее Сорос-младший был больше известен своим роскошным образом жизни, чем участием в политике. Видимо, мальчик вырос, раз отец доверил ему управление.

Александр Сорос один из администраторов международной группы, которая с 90-х продвигает интересы НАТО. Фото © Getty Images / Ilya S. Savenok

Но богатство, вечеринки, белые костюмы, роговые очки, хорошее образование и навыки шоумена — это всё внешняя сторона Сороса-младшего. Что же скрывается за модным прикидом? Сам "коронованный наследник" говорит, что будет уделять больше внимания политике, чем отец. Он действительно давно вовлечён в политику и спонсировал промежуточные выборы 2010 года, поддерживая кандидатов от Демократической партии США. Ещё до объявления его наследником Александр являлся вице-президентом печально знаменитого Открытого общества (OSF), основанного его отцом. Целью общества Сорос-старший объявил "полный передел мира". Это раз.

В 2018 году на Всемирном экономическом форуме Клауса Шваба — знаменитого глобалиста и наследника нацистской семьи, известного своими идеями "упразднить человека", — Александр Сорос был одним из "молодых глобальных лидеров". Уже в это время он входил в совет директоров основанного Соросом в Восточной Европе Центрально-Европейского университета, руководил отделом в Global Witness (организации, которая "борется за экологию и против коррупции"), руководил организацией "Библиотека без границ", главной целью которой было продвижение либеральной повестки через нужные книги и нужных авторов. Основная работа велась среди мигрантов.

Но главное, Алекс Сорос уже являлся одним из администраторов Международной кризисной группы — эта организация под лозунгом "За мир во всём мире" с 1995 года вовсю продвигала интересы НАТО. Нет на земле такой дыры, куда бы они не сунули свой нос. Их интересует всё: и запуски ракет в Северной Корее, и джихадисты в Африке, и, конечно же, Украина. Их аналитики отслеживают всё, вплоть до перемещений мигрантов, ведь это голоса на выборах. Главная цель остаётся в тени — обогащение отдельных финансовых кланов.

Известно, что группу кроме Сороса спонсируют фонд Билла и Мелинды Гейтс, Институт мира США, правительства европейских стран, Турция и Тайвань. А в совете директоров заседают такие монстры западной политики, как Луиза Арбур — бывший прокурор уголовного трибунала по Югославии; ярый русофоб Збигнев Бжезинский; бывший командующий НАТО Уэсли Кларк и другие не менее одиозные фигуры. Это два.

Билл Гейтс. Фото © Shutterstock

Молодой Сорос также является основателем и президентом известного еврейского общества Bend the Arc (дословно название можно перевести как "Согни радугу"), цели которого — продвижение либеральных идей и "воспитание новых лидеров" в "новом социальном обществе". Сейчас главным врагом общества объявлен Трамп, который, как считают в Bend the Arc, угрожает евреям и поощряет белый национализм. Кстати, именно эта организация принимала самое активное участие в поддержке движения Black Lives Matter. Это три.

И наконец, сам Сорос-младший не скрывает своих пристрастий и клянётся продолжить дело отца — а это внедрение повестки ЛГБТ под видом защиты прав человека, продвижение других не менее разрушительных идей, а главное, "соросёнок" обещает обращать самое пристальное внимание на "чистоту выборов". Это уже напоминает героев Булгакова, которые тушили литературное кафе "Грибоедов" в известном романе о дьяволе. Напомню, что кафе в результате вмешательства тёмных сил сгорело полностью.

Что готовит России наследник Сороса

На канале Сороса-младшего в "Твиттере" в самом начале висит закреплённой его статья под названием "В России преобладает только одна точка зрения — безумие и разрушение", опубликованная на Evronews. В статье полно русофобских штампов. Но есть и любопытные моменты, на которые можно обратить особое внимание. Во-первых, Алекс Сорос упоминает страны, на которые его организация OSF делает ставки в борьбе с Россией, и всё это бывшие республики СССР: Казахстан, Молдавия, Кыргызстан и Армения.

Признаётся, что "мы не можем предвидеть исход войны на Украине", лицемерно сравнивает её с захватом нацистами Чехословакии и при любом исходе войны обещает продолжить своё чёрное дело. А это значит одно: в ближайшие десятилетия мира в Восточной Европе не будет. И если формально он когда-нибудь и наступит, то будет означать лишь пролог к новой войне. "Я трудоголик, — признаётся в одном из интервью Сорос-младший. — Моя жизнь — это моя работа".

Украинские военные. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Кроме бывших республик СССР в статье Алекс Сорос упоминает Польшу, на которую его фонд делает ставку в Европе, и Венгрию. Но вот с Венгрией у Соросов как-то не задалось. Переход власти от одного Сороса к другому премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретил фразой: "Сорос 2.0" — и клипом из фильма "Крёстный отец", в котором глава мафии Вито Корлеоне целует своего наследника Майкла. Это вызвало скандал среди европейских политиков. Одни назвали Орбана "позором всей Европы" и даже "настоящим преступником", другие посоветовали ему надеть шапочку из фольги: мол, всё это происки сумасшедших конспирологов.

Однако весь опыт политической карьеры Орбана говорит о том, что противостоять Соросу можно и нужно. Например, его рекламная кампания на выборах в 2017 году содержала лозунг: "Не дадим Соросу смеяться последним!" И если маленькая, но гордая Венгрия может противостоять кланам этих международных террористов, то России сам бог велел.

Авторы Александр Лаврентьев