В Новосибирске 10-летний мальчик утонул в бассейне сауны

Ребёнок погиб в бассейне сауны в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Всё произошло в заведении, расположенном в Октябрьском районе города. Одну из саун сняла компания взрослых с детьми, чтобы хорошо провести время, однако вечер закончился трагедией. Пока все отдыхали и веселились, 10-летний мальчик решил поплавать в бассейне. Неизвестно, что именно произошло в этот момент, но позже его обнаружили в чаше бассейна без сознания. Признаков жизни школьник уже не подавал.

"В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, произведён осмотр места происшествия, опрошены участники мероприятия, назначена судебная медицинская экспертиза", — уточнили в СК.