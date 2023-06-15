Регион

Уведомления отключены

15 июня, 05:27

В Новосибирске 10-летний мальчик утонул в бассейне сауны

<p>Сауна, в которой погиб 10-летний мальчик. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/nsksledcom/2835" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Новосибирской области</a></p>

Сауна, в которой погиб 10-летний мальчик. Обложка © Telegram / СУ СК России по Новосибирской области

Ребёнок погиб в бассейне сауны в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Всё произошло в заведении, расположенном в Октябрьском районе города. Одну из саун сняла компания взрослых с детьми, чтобы хорошо провести время, однако вечер закончился трагедией. Пока все отдыхали и веселились, 10-летний мальчик решил поплавать в бассейне. Неизвестно, что именно произошло в этот момент, но позже его обнаружили в чаше бассейна без сознания. Признаков жизни школьник уже не подавал.

"В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, произведён осмотр места происшествия, опрошены участники мероприятия, назначена судебная медицинская экспертиза", — уточнили в СК.

В Приморье двое мальчиков утонули, решив искупаться в реке

В Приморье двое мальчиков утонули, решив искупаться в реке

Как пишут местные СМИ, это та же самая сауна, в которой два года назад утонул ещё один малыш. В феврале 2021 года его также обнаружили без признаков жизни в чаше бассейна. Уточнялось, что родители погибшего двухлетнего мальчика жили не в Новосибирске. Семья приехала с Алтая на день рождения к родственнику.

Николь Вербер
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Новосибирская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров