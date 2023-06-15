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15 июня, 06:28

Прошлогодняя хакерская атака на систему Росавиации оказалась диверсией внедрившейся украинки

SHOT: Украинка устроилась в Росавиацию и устроила там "цифровую диверсию"

В прошлогодней хакерской атаке на IT-инфраструктуру Росавиации оказалась виновна гражданка Украины. Как пишет SHOT со ссылкой на источник, девушка устроилась на рядовую должность в Управление по цифровизации в начале 2022 года. Никаких серьёзных проверок она не проходила, однако всё равно приступила к работе.

Однако уже в марте она внезапно уволилась и уехала через Белоруссию в неизвестном направлении. Как выяснилось позже, перед уходом уроженка сопредельного государства загрузила в систему Росавиации вирус, который обрушил её и привёл к потере многих гигабайт важнейшей информации.

Распоряжение Александра Нерадько о переходе на бумажный документооборот. Скриншот © SHOT

Распоряжение Александра Нерадько о переходе на бумажный документооборот. Скриншот © SHOT

На скриншоте — прошлогоднее распоряжение главы агентства Александра Нерадько о временном переходе на бумажный документооборот из-за инцидента. Сразу после скандала с поста ушла и глава управления Алла Сясина.

Примечательно, что об украинском гражданстве девушки силовики узнали только после начала проверки по факту взлома системы. На данный момент устанавливаются все причастные к "цифровой диверсии".

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Напомним, об атаке на IT-инфраструктуру Росавиации стало известно 29 марта 2022 года. Ситуацию с потерей доступа к ряду реестров тогда спасло то, что информация хранилась на нескольких дата-серверах.

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ТАСС / Евгений Разумный

Матвей Константинов
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