Хакеры придумали новый способ атаки российских компаний

В России зафиксирована новая хакерская атака. На этот раз киберпреступники осуществили массовую фишинговую рассылку под видом документов от государственных органов о мобилизации и призыве на военную службу. Об этом сообщила компания Bi.Zone.

"Мы с начала июня фиксируем массовую рассылку фишинговых писем, на этой неделе было несколько волн. Злоумышленники использовали спуфинг, то есть подделывали адрес отправителя, для получателя письмо выглядело как сообщение из госорганов", — приводит РИА "Новости" сообщение компании.

Хакеры отправляли на корпоративные адреса письма по темам призыва и сверки документов в военкомат, внутри которых находился вредоносный файл. При открытии на устройство устанавливался троянский вирус DCRat, позволяющий получить полный контроль над системой и собирать конфиденциальные данные у бизнеса.

Как отметил руководитель управления киберразведки Bi.Zone Олег Скулкин, чтобы достичь своих целей, злоумышленники используют злободневные темы и человеческий фактор. При этом полностью избежать подобных угроз почти невозможно. Поэтому компаниям так важно обеспечить адекватную защиту от современных фишинговых атак, подчеркнул он.