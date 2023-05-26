Эксперт предупредил обладателей компьютеров Mac о рисках взлома

Счастливые обладатели девайсов от Mac зачастую ошибочно полагают, что они в полной безопасности, рассказал "Газете.Ru" руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Специалист пояснил, что необходимо учитывать уязвимости данной операционной системы.

"Для MacOS действительно применимы не все вектора атак, что в других ОС. Однако у злоумышленников в арсенале всё равно остаётся большое количество вариантов для проникновения. Плюс у пользователей имеется ложное чувство защищённости, которое делает их данные особенно уязвимыми перед современными киберугрозами", — сказал Ульянов.

Он считает, что пользователям следует быть начеку: злоумышленники находят всё новые лазейки в пользующихся популярностью программах и системах. Лишь недавно, в 2023 году, компания Apple ликвидировала погрешность в движке для отображения веб-страниц WebKit, используемом многими приложениями, в числе которых и браузер Safari. В "яблочной" компании при этом подчеркнули, что уязвимость активно эксплуатировалась хакерами на момент устранения.