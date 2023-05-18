Авторизованные сервисные центры Apple прекращают работу в России

В России начали закрываться авторизованные сервисные центры (АСЦ) Apple. Об этом пишет газета "Известия".

В частности, больше не существует АСЦ McLabs в Москве. Там больше не принимают устройства, а всю сданную технику выдадут владельцам. Та же участь постигла отделение B2X в Санкт-Петербурге.

По словам экспертов, это логичный и неудивительный процесс. Ситуация с запчастями нестабильна, сейчас Apple не поставляет их напрямую в Россию, а распределяет по АСЦ через компанию в одной из прибалтийских стран, что увеличивает сроки гарантийного ремонта и стоимость обслуживания.