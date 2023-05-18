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18 мая, 03:38

Авторизованные сервисные центры Apple прекращают работу в России

"Известия": В России стали закрываться авторизованные сервисные центры Apple

В России начали закрываться авторизованные сервисные центры (АСЦ) Apple. Об этом пишет газета "Известия".

В частности, больше не существует АСЦ McLabs в Москве. Там больше не принимают устройства, а всю сданную технику выдадут владельцам. Та же участь постигла отделение B2X в Санкт-Петербурге.

Apple отказалась использовать в своей продукции российское сырьё

Apple отказалась использовать в своей продукции российское сырьё

По словам экспертов, это логичный и неудивительный процесс. Ситуация с запчастями нестабильна, сейчас Apple не поставляет их напрямую в Россию, а распределяет по АСЦ через компанию в одной из прибалтийских стран, что увеличивает сроки гарантийного ремонта и стоимость обслуживания.

А ранее Лайф писал, что в России начались проблемы с ремонтом техники Bosch. Всему виной перебои с поставками запчастей.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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