Apple отказалась использовать в своей продукции российское сырьё

Компания Apple отказалась от закупок вольфрама, тантала и золота в России. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на отчётность об использовании ценных металлов американской корпорации.

"Из отчётности американской компании следует, что Apple отказалась от использования вольфрама, тантала и золота от российских предприятий "по требованию Правительства США", — говорится в публикации.

При этом Apple продолжает получать вольфрам с завода "Молирен" в Подмосковье. В то же время южнокорейская компания Samsung не отказывается от российских металлов. По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Грушинина, у неё нет другой альтернативы. Кроме того, комментируя ситуацию с "яблоком", он предположил, что Apple заместила поставки из России за счёт Китая, который при этом может использовать концентраты РФ для производства металла.

В 2021 году, добавил Грушинин, поставки вольфрамового концентрата в США из РФ составляли в денежном выражении порядка трёх миллионов долларов и занимали почти 3,5% рынка. И в результате, несмотря на отказ "яблока" от российского сырья, компания продолжит использовать наши ресурсы, ибо аналогов по такой же цене нет, указывается в материале.