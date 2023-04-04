Apple сократит число рабочих мест в корпоративном отделе продаж

Американская компания Apple намерена сократить количество рабочих мест в корпоративном отделе розничных продаж. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, руководство назвало данный шаг оптимизацией.

Согласно данным издания, ожидается, что сокращение рабочих мест будет незначительным. Также известно, что потерявшие работу в корпорации смогут вновь участвовать в кадровом конкурсе. В Apple ситуацию комментировать отказались.

"Хотя количество ликвидируемых должностей установить невозможно и, вероятно, оно очень мало, этот шаг представляет собой новый шаг для самой дорогой компании в мире", — сказано в материале.