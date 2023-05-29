Специалист рассказал, как вычислить вредоносное ПО на устройстве без антивируса

Заражать смартфоны и прочие гаджеты вирусами могут ещё на этапе их производства, рассказал телеканалу "360" руководитель направления аудитов и соответствия требованиям информационной безопасности компании УЦСБ Евгений Баклушин. Он уточнил, что для саботированных устройств характерны замедленная работа и ускоренное сокращение объёма свободной памяти.

Специалист объяснил, как чаще всего происходит поражение устройств вирусами на производстве. По его словам, к большинству таких случаев приводит использование личных флеш-карт, на которые вирусный софт был занесён с компьютеров сотрудников производственного предприятия.

"Второй способ относится к ненамеренным — это открытие вложений из фишинговых писем, что тоже относится к классическим атакам злоумышленников. И третий вариант — это классические хакерские атаки, так как обычно на большинстве предприятий при производстве таких устройств внутренние службы не уделяют внимания самым базовым механизмам защиты", — сообщил эксперт.

Вирусы действуют по-разному: некоторые открыто препятствуют нормальной работе устройства — и их действие легко заметить, другие функционируют скрытно. Есть несколько способов понять, что на устройство попал вирусный софт, даже если на нём не установлен антивирус, отметил эксперт по безопасности.

Во-первых, это будет видно по работе девайса: заметно падает скорость, даже когда выполняются самые простые операции. Во-вторых, будет сильно сокращаться количество свободной памяти. Всё это сократит срок службы устройства, особенно если хакеры используют его для удалённого майнинга криптовалюты. Другая опасность — утечка любых данных, которые вводились через клавиатуру, а ещё злоумышленники могут получить в своё распоряжение записи ваших переговоров.

Баклушин заявил, что установка антивирусов обязательна для всех пользователей гаджетов.

"Сейчас почти у любого интернет-провайдера можно купить доступную лицензию антивирусов известных и проверенных разработчиков от 60 до 300 рублей в месяц. Совет номер два тоже классический: не скачивайте ничего с подозрительных сайтов и не открывайте вложения из писем от сомнительных отправителей по типу "вы выиграли миллион рублей", — посоветовал он.

А ещё эксперт рассказал о важности регулярной проверки флешек, компьютера и других устройств, на которых хранятся данные. Каждый день стоит проводить быструю проверку на вирусы, а полную проверку можно делать раз в неделю.