17-летний юноша из Челябинска провёл себе кастрацию на дому и оказался в больнице

17-летний юноша из Челябинска попал в больницу после того, как неудачно провёл процедуру кастрации самому себе. Об этом сообщает в четверг Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, молодой человек вызвал скорую, когда дело, по сути, уже было сделано: первое яичко он удалил себе за три дня до госпитализации, а когда решил продолжить экзекуцию и принялся за второе, то сам обратился к врачам, видимо, его напугал объём кровопотери.