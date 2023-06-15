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15 июня, 08:12

17-летний юноша из Челябинска провёл себе кастрацию на дому и оказался в больнице

17-летний юноша из Челябинска попал в больницу после того, как неудачно провёл процедуру кастрации самому себе. Об этом сообщает в четверг Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, молодой человек вызвал скорую, когда дело, по сути, уже было сделано: первое яичко он удалил себе за три дня до госпитализации, а когда решил продолжить экзекуцию и принялся за второе, то сам обратился к врачам, видимо, его напугал объём кровопотери.

"Вначале он отрезал себе одно яичко, а раны зашил простой ниткой с иголкой. Отрезанный орган юноша бросал на пол и стол, словно мячик", — рассказывает собеседник наших коллег.

Семья юноши характеризуется как благополучная, родители даже не подозревали, чем занимался их сын. Мотивы его поступка остаются неизвестны ни медикам, ни полицейским.

ФАС начала проверку рекламы ветклиники про кастрацию мужчин

ФАС начала проверку рекламы ветклиники про кастрацию мужчин

А ранее в Москве семилетний мальчик серьёзно пострадал в результате неудачного обрезания на дому. Родители ребёнка решили не обращаться в больницу и привлекли для проведения процедуры на дому хирурга из частной клиники. По неизвестным причинам он удалил вместе с крайней плотью часть головки полового органа мальчика, после чего мать и отец всё-таки обратились в медицинское учреждение.

Обложка ©

Eugene Chystiakov / Unsplash.com

Алексей Берковиц
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