17-летний юноша из Челябинска провёл себе кастрацию на дому и оказался в больнице
17-летний юноша из Челябинска попал в больницу после того, как неудачно провёл процедуру кастрации самому себе. Об этом сообщает в четверг Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, молодой человек вызвал скорую, когда дело, по сути, уже было сделано: первое яичко он удалил себе за три дня до госпитализации, а когда решил продолжить экзекуцию и принялся за второе, то сам обратился к врачам, видимо, его напугал объём кровопотери.
"Вначале он отрезал себе одно яичко, а раны зашил простой ниткой с иголкой. Отрезанный орган юноша бросал на пол и стол, словно мячик", — рассказывает собеседник наших коллег.
Семья юноши характеризуется как благополучная, родители даже не подозревали, чем занимался их сын. Мотивы его поступка остаются неизвестны ни медикам, ни полицейским.
А ранее в Москве семилетний мальчик серьёзно пострадал в результате неудачного обрезания на дому. Родители ребёнка решили не обращаться в больницу и привлекли для проведения процедуры на дому хирурга из частной клиники. По неизвестным причинам он удалил вместе с крайней плотью часть головки полового органа мальчика, после чего мать и отец всё-таки обратились в медицинское учреждение.