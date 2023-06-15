Платёж не прошёл: Когда произойдёт отказ от доллара и чем это обернётся На ПМЭФ обсудили вопрос дедолларизации. Уже сейчас многие страны сокращают долю американской валюты в расчётах, а перед россиянами за границей открылись новые перспективы. Где нельзя будет платить долларами и что надо учесть обладателям валютных сбережений. 15 июня, 09:28 Многие страны стали отказываться от расчёта в долларах. Обложка © Shutterstock

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выступил президент Центрального банка Боливарианской Республики Венесуэла Каликсто Хосе Ортега Санчес. Он рассказал, что сейчас идёт процесс дедолларизации. На его фоне в мире выстраивается новая финансовая архитектура. При этом страны должны напрямую договариваться друг с другом, чтобы в расчётах между собой уйти от доллара.

Санчес привёл такой пример. Раньше российские граждане, которые хотели приехать в Венесуэлу, могли использовать свои банковские карты, но расчёты шли через доллар. Сейчас, благодаря соглашениям между странами, между банками, россияне могут платить на территории Венесуэлы в рублях. К подобному соглашению должны прийти все платёжные системы тех стран, которые хотят использовать собственную валюту.

— Для выстраивания новой валютной системы, подобно долларовой, нужно оперативно создать свои мировые институты вроде МВФ, Всемирного банка и ВТО. Процесс дедолларизации действительно идёт на протяжении нескольких лет и ускорился из-за напряжённой геополитической обстановки и санкционной политики США. Многие страны уже переходят к использованию других валют для международных расчётов, таких как юань или рубль, чтобы уменьшить свою зависимость от доллара и повысить финансовую независимость, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Однако он отметил, что этот процесс будет постепенным и потребует большего усилия и координации со стороны государств, чтобы обеспечить стабильность валютных курсов и минимизировать риски для участников. Кроме того, число стран, желающих присоединиться к БРИКС, увеличивается. Это говорит о растущей заинтересованности в альтернативных валютах или создании новой валюты БРИКС.

— Доллар США действительно начал терять статус мировой резервной валюты: многие страны переходят на взаиморасчёты в национальных валютах либо юанях. И даже Илон Маск признал, что излишне жёсткая монетарная политика США заставляет страны отказываться от доллара. Уже запустили валютный своп Россия, Саудовская Аравия, Китай, Бразилия, Чили, Аргентина. А ряд стран в Восточной Европе заявили о готовности использовать рубли, — рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Иван Сидоров.

Он отметил, что вообще экономика США сегодня крайне нестабильна, банковский кризис серьёзно подкосил её. И если дефолта им пока избежать удалось, то рецессия вполне ожидаема. А стоимость американской валюты по отношению к другим валютам снижается. Осуществлять сделки в долларах становится просто невыгодно. Иван Сидоров считает, что полный отказ от доллара в международных расчётах при сохранении текущих трендов может произойти уже в течение ближайших десяти лет.

Что касается валютных сбережений, то колебания курса сейчас предсказать трудно, поэтому и тут доллар перестаёт быть валютой-убежищем. Если большая часть трат происходит в рублях, то экономисты советуют держать сбережения в отечественной валюте. Хотя, конечно, для диверсификации вложений часть денег можно перевести в доллары и евро. Но ставку на них делать сейчас не рекомендуют.

Авторы Нина Важдаева