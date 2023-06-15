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Платёж не прошёл: Когда произойдёт отказ от доллара и чем это обернётся

На ПМЭФ обсудили вопрос дедолларизации. Уже сейчас многие страны сокращают долю американской валюты в расчётах, а перед россиянами за границей открылись новые перспективы. Где нельзя будет платить долларами и что надо учесть обладателям валютных сбережений.

15 июня, 09:28
<p>Многие страны стали отказываться от расчёта в долларах. Обложка © Shutterstock</p>

Многие страны стали отказываться от расчёта в долларах. Обложка © Shutterstock

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выступил президент Центрального банка Боливарианской Республики Венесуэла Каликсто Хосе Ортега Санчес. Он рассказал, что сейчас идёт процесс дедолларизации. На его фоне в мире выстраивается новая финансовая архитектура. При этом страны должны напрямую договариваться друг с другом, чтобы в расчётах между собой уйти от доллара.

Санчес привёл такой пример. Раньше российские граждане, которые хотели приехать в Венесуэлу, могли использовать свои банковские карты, но расчёты шли через доллар. Сейчас, благодаря соглашениям между странами, между банками, россияне могут платить на территории Венесуэлы в рублях. К подобному соглашению должны прийти все платёжные системы тех стран, которые хотят использовать собственную валюту.

Для выстраивания новой валютной системы, подобно долларовой, нужно оперативно создать свои мировые институты вроде МВФ, Всемирного банка и ВТО. Процесс дедолларизации действительно идёт на протяжении нескольких лет и ускорился из-за напряжённой геополитической обстановки и санкционной политики США. Многие страны уже переходят к использованию других валют для международных расчётов, таких как юань или рубль, чтобы уменьшить свою зависимость от доллара и повысить финансовую независимость, рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Валютный провал: Что скрывается за стремительным ростом курса доллара и какие перспективы ждут рубль

Валютный провал: Что скрывается за стремительным ростом курса доллара и какие перспективы ждут рубль

Однако он отметил, что этот процесс будет постепенным и потребует большего усилия и координации со стороны государств, чтобы обеспечить стабильность валютных курсов и минимизировать риски для участников. Кроме того, число стран, желающих присоединиться к БРИКС, увеличивается. Это говорит о растущей заинтересованности в альтернативных валютах или создании новой валюты БРИКС.

Доллар США действительно начал терять статус мировой резервной валюты: многие страны переходят на взаиморасчёты в национальных валютах либо юанях. И даже Илон Маск признал, что излишне жёсткая монетарная политика США заставляет страны отказываться от доллара. Уже запустили валютный своп Россия, Саудовская Аравия, Китай, Бразилия, Чили, Аргентина. А ряд стран в Восточной Европе заявили о готовности использовать рубли, — рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Иван Сидоров.

Он отметил, что вообще экономика США сегодня крайне нестабильна, банковский кризис серьёзно подкосил её. И если дефолта им пока избежать удалось, то рецессия вполне ожидаема. А стоимость американской валюты по отношению к другим валютам снижается. Осуществлять сделки в долларах становится просто невыгодно. Иван Сидоров считает, что полный отказ от доллара в международных расчётах при сохранении текущих трендов может произойти уже в течение ближайших десяти лет.

Что касается валютных сбережений, то колебания курса сейчас предсказать трудно, поэтому и тут доллар перестаёт быть валютой-убежищем. Если большая часть трат происходит в рублях, то экономисты советуют держать сбережения в отечественной валюте. Хотя, конечно, для диверсификации вложений часть денег можно перевести в доллары и евро. Но ставку на них делать сейчас не рекомендуют.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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