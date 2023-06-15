В Брянске задержали украинского шпиона, причастного к уничтожению авиации ВС РФ
В Брянске задержали украинского шпиона-корректировщика, причастного к уничтожению в мае российских Су-34 и Ми-8 в небе над областью. По данным Mash, именно он передал ВСУ и СБУ маршруты полётов рухнувших бортов.
По версии следствия, прибыв в Клинцы, мужчина собрал и незаконно передал своему связному сведения, составляющие гостайну. Теперь его обвиняют по статье "Шпионаж", максимальный срок по которой — 20 лет заключения.
Напомним, 13 мая в Брянской области упали несколько российских военных летательных аппаратов: у российско-украинской границы рухнул Су-34, а в Клинцах — Ми-8. Погибло два человека. По некоторым данным, они могли быть сбиты из украинского ПЗРК.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ