В Госдуме призвали дождаться официальных выводов о крушениях авиации под Брянском
Депутат Картаполов: Расследование крушений в Брянской области займёт время
Расследование крушений российских летательных аппаратов в Брянской области займёт некоторое время, заявил SHOT глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, на месте работают эксперты Минобороны.
Комментарий Андрея Картаполова по поводу происшествия в Брянской области. Видео © SHOT
"Тут сложная ситуация. Насколько я знаю, тело одного [пилота] не нашли. Там работает группа экспертов Министерства обороны. Они как разберутся — будет официальный доклад. Это компетенция Минобороны", — сказал он.
Депутат отметил, что сейчас появляется множество слухов о произошедшем и важно дождаться официальных выводов.
Напомним, 13 мая в Брянской области потерпели крушение несколько российских летательных аппаратов. Известно, что Су-34 рухнул у границы, а в городе Клинцы упал Ми-8. Судя по кадрам с места, вертолёт загорелся в воздухе. Погибло два человека, одна из лопастей упала в жилом секторе. Жители города создали стихийный мемориал в память о погибших лётчиках.