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Опубликовано 16 мая 2023, 14:06

В Госдуме призвали дождаться официальных выводов о крушениях авиации под Брянском

Депутат Картаполов: Расследование крушений в Брянской области займёт время

Расследование крушений российских летательных аппаратов в Брянской области займёт некоторое время, заявил SHOT глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, на месте работают эксперты Минобороны.

Комментарий Андрея Картаполова по поводу происшествия в Брянской области. Видео © SHOT

"Тут сложная ситуация. Насколько я знаю, тело одного [пилота] не нашли. Там работает группа экспертов Министерства обороны. Они как разберутся — будет официальный доклад. Это компетенция Минобороны", сказал он.

Депутат отметил, что сейчас появляется множество слухов о произошедшем и важно дождаться официальных выводов.

Глава Брянской области рассказал о последствиях крушения вертолёта
Глава Брянской области рассказал о последствиях крушения вертолёта

Напомним, 13 мая в Брянской области потерпели крушение несколько российских летательных аппаратов. Известно, что Су-34 рухнул у границы, а в городе Клинцы упал Ми-8. Судя по кадрам с места, вертолёт загорелся в воздухе. Погибло два человека, одна из лопастей упала в жилом секторе. Жители города создали стихийный мемориал в память о погибших лётчиках.

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SHOT

Матвей Константинов
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