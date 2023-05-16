В Госдуме призвали дождаться официальных выводов о крушениях авиации под Брянском

Расследование крушений российских летательных аппаратов в Брянской области займёт некоторое время, заявил SHOT глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, на месте работают эксперты Минобороны.

"Тут сложная ситуация. Насколько я знаю, тело одного [пилота] не нашли. Там работает группа экспертов Министерства обороны. Они как разберутся — будет официальный доклад. Это компетенция Минобороны", — сказал он.