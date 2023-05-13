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13 мая, 18:15

Жители города Клинцы в Брянской области несут цветы в память о погибших лётчиках

Жители Клинцов в Брянской области несут цветы в память о лётчиках, которые погибли 13 мая в результате крушения вертолёта Ми-8. Стихийный мемориал появился на центральной площади города возле фонтана. Об этом свидетельствуют опубликованные в соцсетях фото.

  • Жители города Клинцы в Брянской области несут цветы в память о погибших лётчиках. Фото © VK / Клинцы.ИНФО – информационно-деловой портал
    Жители города Клинцы в Брянской области несут цветы в память о погибших лётчиках. Фото © VK / Клинцы.ИНФО – информационно-деловой портал
  • Жители города Клинцы в Брянской области несут цветы в память о погибших лётчиках. Фото © VK / Клинцы.ИНФО – информационно-деловой портал
    Жители города Клинцы в Брянской области несут цветы в память о погибших лётчиках. Фото © VK / Клинцы.ИНФО – информационно-деловой портал
  • Жители города Клинцы в Брянской области несут цветы в память о погибших лётчиках. Фото © VK / Клинцы.ИНФО – информационно-деловой портал
    Жители города Клинцы в Брянской области несут цветы в память о погибших лётчиках. Фото © VK / Клинцы.ИНФО – информационно-деловой портал

Жители города Клинцы в Брянской области несут цветы в память о погибших лётчиках. Фото © VK / Клинцы.ИНФО – информационно-деловой портал

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Люди несут туда красные гвоздики и розы. Кроме того, неравнодушные, пожелавшие почтить память погибших лётчиков, поставили у мемориала свечи.

Глава Брянской области рассказал о последствиях крушения вертолёта

Глава Брянской области рассказал о последствиях крушения вертолёта

Лайф напоминает, что вертолёт рухнул в городе Клинцы Брянской области днём 13 мая. Очевидцы сообщали, что перед падением слышали хлопок. Судя по кадрам с места происшествия, летательный аппарат загорелся в воздухе и стал падать. В результате крушения погибли двое. Лопасть вертолёта упала в жилом секторе Брянской области.

Обложка ©

VK / Клинцы.ИНФО – информационно-деловой портал

Никита Осипов
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