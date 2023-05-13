Жители города Клинцы в Брянской области несут цветы в память о погибших лётчиках

Жители Клинцов в Брянской области несут цветы в память о лётчиках, которые погибли 13 мая в результате крушения вертолёта Ми-8. Стихийный мемориал появился на центральной площади города возле фонтана. Об этом свидетельствуют опубликованные в соцсетях фото.