Жители города Клинцы в Брянской области несут цветы в память о погибших лётчиках
Жители Клинцов в Брянской области несут цветы в память о лётчиках, которые погибли 13 мая в результате крушения вертолёта Ми-8. Стихийный мемориал появился на центральной площади города возле фонтана. Об этом свидетельствуют опубликованные в соцсетях фото.
Люди несут туда красные гвоздики и розы. Кроме того, неравнодушные, пожелавшие почтить память погибших лётчиков, поставили у мемориала свечи.
Лайф напоминает, что вертолёт рухнул в городе Клинцы Брянской области днём 13 мая. Очевидцы сообщали, что перед падением слышали хлопок. Судя по кадрам с места происшествия, летательный аппарат загорелся в воздухе и стал падать. В результате крушения погибли двое. Лопасть вертолёта упала в жилом секторе Брянской области.