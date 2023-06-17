Минута – и ты снова дышишь: Учёные назвали новый способ быстрого лечения пневмонии По наблюдениям врачей, это средство спасает лёгкие даже тогда, когда ИВЛ уже практически бесполезна. 16 июня, 23:40 Учёные назвали новый способ быстрого лечения пневмонии. Обложка © Shutterstock

Уникальную эффективность против пневмонии показали ингаляции ксеноном, заявил Лайфу доктор медицинских наук Сергей Наумов. Он рассказал, что в начале пандемии CoViD-19 в декабре 2020 года этот метод применили в ходе лечения 48-летнего пациента с тяжёлой двусторонней вирусной пневмонией. Результатами исследователи поделились в опубликованной научной работе. Вот как выглядели лёгкие до ксеноновой терапии. Видно, что лёгкие в очень плохом состоянии.

Лёгкие пациента до ксеноновой терапии. Фото © National Library of Medicine

Как объясняют медики, так происходит оттого, что разрушаются лёгочные пузырьки, через которые кислород из лёгкого переносится в кровь, — альвеолы. При атаке вируса они разрушаются физически: внутреннюю поверхность альвеолы выстилает особое вещество, которое поддерживает этот пузырёк в "надутом" состоянии, то есть поддерживает его натяжение, оно называется сурфактант. Состоит оно из двух молекул жиров и одной молекулы белка. Так вот, при воспалении жиры сворачиваются, вещество становится твёрдым, неэластичным и больше не держит альвеолу — пузырёк схлопывается. И в такой ситуации можно сколько угодно подавать кислород в лёгкие, но это не поможет — альвеолы просто не могут его забирать.

По опубликованным данным, пациент в ходе лечения вдыхал смесь ксенона и кислорода в соотношении 70 и 30 процентов соответственно. Ингаляции делали по одному разу в сутки в течение пяти дней, каждый сеанс длился 3 минуты. Отмечается, что уже после одной минуты сеанса пациент чувствовал себя гораздо лучше, по итогам двух первых ингаляций было зафиксировано уменьшение одышки и повышение уровня насыщения крови кислородом. Вот лёгкие больного после курса. На опытный глаз врачей, ситуация заметно улучшилась.

Лёгкие пациента после ксеноновой терапии. Фото © National Library of Medicine

Сергей Наумов объяснил, как именно ксенон работает в лёгких: по его словам, он "любит" жиры, его атомы прекрасно в них растворяются, внедряются в структуру их молекул и таким образом поддерживают их конструкцию. За счёт этого и восстанавливается сурфактант, а вместе с ним — здоровое состояние и функция альвеолы. По словам учёного, благотворное влияние ксенона на лёгкие было также подтверждено испытаниями на животных, экспериментами в пробирке и физическими расчётами.

Я сторонник малых и коротких дозировок, потому что ксенон кровь насыщает буквально в течение минуты. Он, по сути, на глазах расправляет сурфактант. Три минуты ингаляции — это максимальная продолжительность, этого вполне достаточно для пациента до 40 лет. Мы рекомендуем в общей сложности 4–5 сеансов по 3 минуты через день или каждый день. Сергей Наумов Доктор медицинских наук, автор 150 научных работ.

Стоит отметить, что существуют специальные препараты с сурфактантами, но, как пояснил доктор наук, по поводу них есть большой вопрос насчёт доставки этого вещества непосредственно внутрь альвеол. Ксенон же благодаря своим свойствам восстанавливает собственный сурфактант в лёгких пациента.

Этот газ получают как побочный продукт металлургии и химической промышленности при разделении воздуха. Медик посетовал, что из-за антироссийских санкций ксенон подорожал в несколько раз, сейчас литр газа стоит порядка пяти тысяч рублей. На один сеанс ингаляций при пневмонии в зависимости от габаритов больного и тяжести заболевания уходит от 500 миллилитров до полутора литров ксенона. Ингаляции проводятся с помощью специального аппарата. Сергей Наумов подчеркнул, что лечиться ксеноном можно только под руководством опытных медиков.

Обязательно нужно учиться у профессионалов, обязательно должен врач это проводить. И обязательно соблюдать все инструкции. Сергей Наумов Доктор медицинских наук, автор 150 научных работ.

В 2022 году ксеноновая терапия подверглась критике после трагического случая: 45-летний замглавы предприятия "Высокоточные комплексы" Дмитрий Коноплёв скончался в Москве после ингаляций ксенона, которые он применял для лечения тревожного расстройства. При этом в качестве предварительной причины смерти было названо сердечно-сосудистое заболевание. Сергей Наумов подчеркнул, что необходимо доподлинно установить, что за специалисты проводили терапию.

Непонятно, учились ли они этому, не учились. Я считаю, что причина смерти – невнимательное отношение к больному, работали необученные люди. Если у меня больной придёт с ишемическим инсультом или с брадикардией, я никогда ему это проводить не буду. Сам ксенон не может быть причиной смерти, от него не может быть такого. Сергей Наумов Доктор медицинских наук, автор 150 научных работ

Этот инертный газ абсолютно нетоксичен и при соблюдении дозировки и достаточной квалификации врача совершенно безопасен, заверил Сергей Наумов. Он рассказал, что это подтверждают результаты испытаний этой методики в России, США и Китае. Тем не менее ксеноновая терапия тоже имеет свои противопоказания. В частности, её нельзя делать людям с ишемией, после инсульта и вообще с больным сердцем, с серьёзными неврологическими патологиями. Кроме того, ксеноновые ингаляции опасны после приёма алкоголя или наркотических средств.

Авторы Адель Романенкова