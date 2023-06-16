Путин и президент ОАЭ Аль Нахайян осмотрят павильон страны на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин вместе со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном осмотрят эмиратский павильон на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), после чего у них состоятся двусторонние переговоры. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Переговоры запланированы один на один, но, если потребуется, будут приглашаться министры и руководители ведомств.
Напомним, что накануне российский лидер принимал в Кремле президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. В ходе переговоров Путин изложил алжирскому коллеге своё видение первопричин конфликта на Украине. В разговоре с журналистами президент России подчеркнул, что они с Теббуном "подробно поговорили" по этой теме.