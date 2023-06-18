Знаки из прошлого: Искусственный интеллект нашёл на спутниковых снимках послание древней цивилизации Нейросеть смогла обнаружить то, чего не удавалось заметить даже самым внимательным исследователям. 17 июня, 23:48 Геоглиф Наски. Обложка © Getty Images

Наска — название индейского народа, который жил на перуанской земле в середине первого тысячелетия до нашей эры, примерно в "минус" VI–II столетиях, и оставил после себя и пирамиды, и мумии, и, например, разноцветные и очень высококачественные предметы одежды, и расписные керамические фигурки. Но большинство людей в наши дни знают только о совершенно удивительном виде изобразительного искусства, который изобрёл этот народ, — огромных рисунках, сделанных на ровной земле, — геоглифах на плато Наска. Правда, некоторые из них, как подозревается, сделаны не во времена существования этой культуры, поэтому может оказаться и так, что это рисовали не только они. Тем не менее по крайней мере очень многие из этих рисунков оставлены, по всей видимости, именно народом наска.

Больше двух тысяч лет эти рисунки толком практически никто не видел, были лишь какие-то косвенные подозрения, что что-то на земле изображено, а полноценные наблюдения начались только с появлением авиации, то есть с 1920-х годов. За истекшую сотню лет удалось насчитать уже порядка 350 геоглифов разных размеров и разного содержания. Самые известные — это, например, "Паук", "Кит", "Колибри". Есть даже явно фигура человека, притом облачённого в нечто похожее на скафандр.

Геоглиф с изображением колибри. Фото © Shutterstock

Как они выполнены: путём снятия верхнего слоя тёмно-рыжих камней и обнажения таким образом белого песка под ними. Отличают линейные и рельефные геоглифы. Линейные — это когда рисунок представляет собой совокупность линий, в основном прямых. А рельефные — это когда, например, камни сняты по всей площади фигуры. Или, наоборот, снято всё рыжее вокруг фигуры — и получился тёмный рисунок на светлом фоне.

Примеры разных способов нанесения геоглифов Наски. Фото © www.sciencedirect.com

И учёные практически уверены, что на самом деле пока удалось разглядеть лишь малую часть этой древней галереи, и они продолжают изучать каждый миллиметр на спутниковых снимках плато Наска со всё возрастающим любопытством. А недавно исследователям пришла в голову гениальная мысль о том, что всё-таки прошло две с половиной тысячи лет и многие рисунки настолько поблёкли, что человеческий глаз уже практически не способен их отличить на общем фоне пустыни. Они подумали, что гораздо более внимательным может оказаться искусственный интеллект. И не ошиблись. Оказалось, достаточно "показать" нейросети всего 21 геоглиф, чтобы она научилась распознавать какие-то отдельные детали на плато. А потом ей "показали" спутниковые снимки — и она благополучно заметила детали ранее не известных рисунков. Учёные отправились на место и убедились, что искусственный интеллект действительно нашёл на плато четыре новых для науки геоглифа.

Новые для науки геоглифы Наски, обнаруженные искусственным интеллектом. www.sciencedirect.com

Во-первых, ещё одно изображение человека, на голове у него какие-то то ли эффектные украшения, то ли доспехи, а в руке палка или некое орудие. Второе идентифицировали как пару ног, это линейный тип рисунка. Третье обозначили как рыбу, четвёртое как птицу. В принципе, напоминает стиль изображения животных в керамике народа наска.

Керамическая фигурка культуры наска в виде рыбы. Фото © Wikipedia

Почему же они за столько веков не стёрлись? Это наисушайшая пустыня, там дожди очень редки, поэтому рисунки не размывает. По соседству чилийская пустыня Атакама — самое сухое место на планете. Там местами годами не проливается ни дождинки. Хотя сейчас изменение климата меняет ситуацию, глобальное потепление вызывает больше осадков, поэтому есть опасения, что авиация ненадолго передала нам прощальный подарок от индейцев наска.

А может быть, прощальное послание. Кстати, смысл геоглифов, их назначение — до сих пор предмет споров. По основной версии, это такой способ молитвы, обращения к небесам. Насчёт чего, с чем обращались: есть ощущение, что просили дождь, просили воду. На эту мысль наталкивает обилие изображений морских животных и морских птиц. Кроме того, высказываются предположения, что вдоль контуров этих рисунков индейцы могли ходить своими ритуальными шествиями. В любом случае это какое-то проявление веры в высшие силы.

Авторы Адель Романенкова