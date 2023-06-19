С 1 июля изменятся суммы социальных выплат: Сколько они составят С 1 июля изменится порядок получения определённых социальных выплат, а на региональном уровне многим сделают прибавку. Какие новшества начнут действовать с середины лета? 18 июня, 23:42 С 1 июля изменятся суммы социальных выплат. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Ярослав Чингаев

В Социальном фонде России сообщили, что с 1 июля выплаты людям, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, будут поступать на карту "Мир". Если её нет у получателя, то нужно успеть оформить. После открытия карты "Мир" в банке новые реквизиты счёта необходимо предоставить в клиентскую службу регионального отделения СФР.

— Это требование вступило в силу 1 января 2023 года. При этом законодательством до 1 июля установлен переходный период. Изменения связаны с упрощением процесса получения мер социальной поддержки, — отметили в СФР.

Банковская карта национальной платёжной системы "Мир". Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Кроме того, с 1 июля появится много новшеств на уровне регионов. Их перечислила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Так, в Чукотском автономном округе с 1 июля 2023 года ежемесячная выплата на содержание ребёнка под опекой, в приёмной или патронатной семье будет предоставляться в размере величины прожиточного минимума на ребёнка. На 2023 год это составит 34 859 рублей. Ранее — 20 000 рублей. Также увеличится на 15 процентов размер ежемесячной выплаты на содержание ребёнка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте от 14 до 17 лет включительно, переданного под опеку (попечительство) в семью опекуна (попечителя), в приёмную и патронатную семью.

В Самарской области с 1 июля изменится порядок расчёта среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей в возрасте до трёх лет. Теперь будет учитываться доход за последние 12 календарных месяцев, предшествующих одному календарному месяцу (ранее — четырём) перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты. Затем будут делить одну двенадцатую суммы доходов всех членов семьи за расчётный период на число членов семьи.

В Калининградской области с 1 июля начнут выплачивать дополнительную выплату многодетным малообеспеченным семьям на подготовку к школе. Соответствующее постановление вступило в силу в июне. Социальные выплаты предоставляются гражданам в беззаявительном порядке на основании имеющихся данных. Чтобы получить выплату, семья должна соответствовать определённым критериям. Размер выплаты — 5000 рублей.

С 1 июля начнут выплачивать дополнительную выплату многодетным малообеспеченным семьям на подготовку к школе в Калининградской области. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

В Ульяновской области дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут получить взамен жилого помещения единовременную социальную выплату для приобретения жилого помещения. Таким образом, они смогут купить квартиру или дом на территории региона. Социальная выплата предоставляется заявителям только один раз. Норма начинает действовать с 1 июля 2023 года и будет применяться до 30 июня 2025-го. Социальная выплата предоставляется заявителю, если по состоянию на дату подачи заявления на получение социальной выплаты он соответствует совокупности условий. Среди них: возраст старше 23 лет; человек является родителем хотя бы одного ребёнка, проживающего совместно с ним; не лишён родительских прав и не ограничен в родительских правах в отношении хотя бы одного из числа его детей; нет непогашенной судимости.

— Размер социальной выплаты признаётся равным произведению размера норматива общей площади приобретаемого жилого помещения 33 кв. м и значения показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Берутся в расчёт данные по Ульяновской области. Размер социальной выплаты остаётся неизменным в течение всего срока действия сертификата, — подытожила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева