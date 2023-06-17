Магнитная буря накроет Землю 18–20 июня: метеочувствительным приготовиться Успели отдохнуть от прошлой геомагнитной вспышки? Если нет, то уже и не успеете, ведь предстоящие выходные готовят новое испытание для метеочувствительных людей. Life.ru разобрался, что ждёт метеопатов с 18 по 20 июня и как это отразится на их самочувствии. 17 июня, 09:46 Магнитная буря 18 июня ожидается мощностью не менее пяти баллов. Фото © Braňo / Unsplash

Почему происходят магнитные бури

Магнитная буря — природное явление, активность Солнца, оказывающее негативное влияние на магнитное поле Земли, а именно возмущение, которое нарушает его ход и может длиться от пары часов до нескольких суток.



Причин геомагнитного шторма может быть несколько, но в основном он происходит, когда звезда "выплёскивает" в сторону нашей планеты огромный поток заряженных частиц, который сталкивается с Землёй и вызывает то самое возмущение магнитного поля, приводящее к различным эффектам, таким как перебои в радиосвязи, показаниях компасов, северное сияние. Нередко такие явления оказывают негативное влияние на самочувствие людей. Тех из нас, кто особенно уязвим перед изменениями геомагнитной обстановки, называют метеопатами.

Прогноз магнитных бурь на 18, 19 и 20 июня 2023 года

Прогноз магнитных бурь на вторую половину июня от лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

Магнитное поле Земли начнётся меняться в ночь с субботы на воскресенье — с 17-е на 18-е июня. Причём всплеск, по прогнозам учёных, будет резким. Магнитная буря 18 июня ожидается мощностью в пять баллов — это достаточно ощутимое изменение геомагнитного фона, относящееся к "красной зоне". Такие мощные магнитные бури неизбежно отражаются и на работе техники, и на самочувствии людей. 19 июня возмущение магнитного поля пойдёт на спад, но мы будем всё ещё находиться в "жёлтой" зоне с повышенным риском. Возмущение геомагнитного поля силой в четыре балла может взывать перебои со связью, отразиться на работе GPS-навигаторов, а многие метеопаты будут жаловаться на неважный сон, несобранность и плохое самочувствие. "Шлейф" магнитной бури продлится вплоть до второй половины дня 20 июня, затем нас ждёт передышка в целую неделю. Следующее геомагнитное возмущение прогнозируется на 28 июня, но оно будет не таким мощным по сравнению с тем, с которым мы столкнёмся в ближайшие дни.

Как повлияют магнитные бури 17–20 июня на здоровье человека

Магнитные бури могут доставить неудобства, если недостаточно чётко работает хотя бы одна из систем организма, если у человека есть хронические заболевания. Почему это происходит? По исследованиям ученых, в период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведёт к целому ряду негативных последствий. Снижаются кровоснабжение сосудов, мощность сердечных сокращений, уровень кислорода в крови. В результате клеткам и органам не хватает кислорода, сужаются сосуды, увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина в крови, появляются аритмия и стенокардия. Считается, что женщины более восприимчивы к геомагнитным колебаниям, но повышенную эмоциональную лабильность, проблемы со сном и аппетитом, перенапряжение и скачки артериального давления может ощутить на себе любой человек независимо от пола и возраста.



Наиболее сильно на магнитную бурю реагируют люди с болезнями сердца, гипертоники и гипотоники. Неслучайно в это время серьёзно растет число инсультов, инфарктов, гипертонических кризов. Влияние магнитной бури может проявляться как общее ухудшение самочувствия, упадок сил, повышенная утомляемость, рассеянность, бессонница, мигрени, боли в суставах терапевт, доктор медицинских наук Оксана Пивоварова

Как пережить магнитную бурю: советы врачей

Чтобы пережить период магнитных колебаний легче, профессор Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова советует временно снизить нагрузку на свой организм. Нужно стараться меньше нервничать, исключить употребление алкоголя и никотина, ограничить кофе и крепкий чай, пить больше воды. Есть у медиков и другие советы:

1. Увеличьте время сна — оптимально спать не менее семи часов. 2. Снизьте ритм жизни. Позвольте себе небольшой отдых в течение дня — хотя бы несколько минут. 3. Если есть возможность, совершите небольшую прогулку, но не на палящем солнце. 4. Не усердствуйте в спортивном зале. 5. Старайтесь не нервничать, избегайте ссор и выяснения отношений. 6. Пейте больше не чая или кофе, а обычной воды. Избегайте алкоголя. 7. Ешьте больше овощей и фруктов, меньше тяжёлой, жирной, солёной пищи (соль задерживает жидкость, что может привести к повышению давления). 8. Контролируйте давление. 9. Если у вас хроническое заболевание, имейте при себе «экстренную аптечку», не забывайте принимать препараты, назначенные лечащим врачом. 10. Думайте о здоровье не только в период магнитных бурь. Не откладывайте необходимое лечение, закаляйте организм, занимайтесь спортом.

Во время сильных магнитных бурь 17 и 18 июня стоит быть осторожными при работе с электричеством и информацией. Для важных данных лучше сделать резервную копию. На ночь стоит отключать все электроприборы из розеток. Магнитные бури могут усиливать электромагнитные поля, которые есть вокруг каждого электрического прибора, и это будет негативно отражаться на качестве сна.